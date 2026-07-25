Casas en el barrio de Coconut Grove en Miami, Florida, EE.UU., el lunes 23 de marzo de 2026. Los agentes inmobiliarios de Miami están viendo una afluencia de californianos adinerados que buscan casas de lujo debido al impuesto propuesto a los multimillonarios en California. Fotógrafo: Zak Bennett/Bloomberg
Casas en el barrio de Coconut Grove en Miami, Florida, EE.UU., el lunes 23 de marzo de 2026. Los agentes inmobiliarios de Miami están viendo una afluencia de californianos adinerados que buscan casas de lujo debido al impuesto propuesto a los multimillonarios en California. Fotógrafo: Zak Bennett/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El mercado inmobiliario de ultralujo de Miami se encamina a romper nuevos récords en 2026, superando las ventas de Nueva York y el Área de la Bahía de San Francisco, mientras las grandes fortunas continúan trasladándose hacia estados con menor carga tributaria.

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