Carlos Molina, CEO de Lumínicos, explicó que la empresa nació en 2013 bajo el nombre Lledó, filial peruana de la fabricante española de iluminación. Tras la pandemia, que golpeó con dureza al mercado europeo, los socios locales adquirieron el 100% de la operación en Perú, la reestructuraron y la rebautizaron como Lumínicos hacia 2021. “Tuvimos la misma cartera de clientes, pero se cambió el nombre”, señaló a Gestión.

Ese cambio marcó un giro estratégico. La compañía dejó de estar atada a una sola marca y se transformó en un integrador de soluciones, con acuerdos con distintos fabricantes según el sector. “Si queremos ir a retail, tenemos un partner para retail; si queremos ir a oficinas, un partner para oficinas, y eso nos ha permitido expandir el catálogo de soluciones”, indicó.

La empresa cerró el 2025 con una facturación ligeramente por debajo de los US$ 3 millones. A mayo de 2026 ya ha alcanzado aproximadamente US$ 2.7 millones, cuando en el mismo periodo del año anterior aún no llegaban al millón de dólares. “Si mantenemos esta tendencia, proyectamos cerrar el año alrededor de los US$ 5 millones en ventas”, apuntó.

Carlos Molina, CEO de Lumínicos

Estados Unidos: el salto que redefinió la estrategia de Lumínicos

La apertura de una oficina en Miami en 2021 comenzó como una forma de diversificar el riesgo en un contexto local complicado. Tras unos primeros años de exploración, en 2024 la empresa decidió apostar de lleno por ese mercado, con personal a tiempo completo.

El hito más reciente fue un proyecto de fachada dinámica (luces en los exteriores) para la ciudad de Fort Lauderdale, en un edificio público emblemático ubicado en la zona turística de Las Olas. “Es nuestro primer proyecto grande en Estados Unidos. Es un proyecto gubernamental para el cual, para haberlo ganado, hemos tenido que pasar por una evaluación muy rigurosa”, afirmó el ejecutivo, quien resaltó que el equipo a cargo es mayoritariamente peruano.

La diferencia de escala entre ambos mercados es clave en la decisión. Según Molina, el distribuidor más grande del sur de Florida mueve unos US$ 240 millones al año, mientras que todo el mercado de proyectos de iluminación en Perú oscila entre US$ 30 y US$ 40 millones anuales. “Los proyectos pequeños en EE.UU. son el equivalente a un proyecto grande en Perú. Entonces, es un mercado donde el potencial de crecimiento es brutal”, subrayó.

Muchos de sus clientes en Perú tienen operaciones en EE.UU. como es el caso de Embarcadero 41.

Retail, educación y hotelería marcan la cartera local de Lumínicos

En Perú, la empresa diversificó su cartera hacia proyectos corporativos, de retail, educación, infraestructura pública y automatización. Por ejemplo, en educación, solo en lo que va del año ha ejecutado iluminación en cinco campus universitarios, entre ellos la Universidad Científica del Sur, la Universidad Norbert Wiener y la Universidad de Lima.

“El sector universitario ha mostrado una dinámica particularmente interesante, impulsada por inversiones en renovación de campus, eficiencia energética y mejora de la experiencia de estudiantes y docentes”, resaltó.

En retail, recientemente cerró un contrato con una de las tres cadenas de supermercados más grandes del país. Además, completó la remodelación de la iluminación de Megaplaza, con Parque Arauco como cliente. A ello se suma una fachada dinámica para el edificio del BBVA en San Isidro, valorizada en cerca de US$ 1 millón, cuya entrega está prevista para septiembre.

El sector hotelero, históricamente uno de sus más fuertes, se mantiene en pausa por la falta de nuevos proyectos. “Consideramos que es un fenómeno coyuntural. Antes de la pandemia participábamos en prácticamente todos los proyectos hoteleros de cuatro y cinco estrellas del país. El último hotel en nuestra cartera fue el DoubleTree en San Isidro”, recordó.

Aunque esa experiencia acumulada se ha trasladado a otros frentes, como los salones VIP del aeropuerto Jorge Chávez, ambos ejecutados por la empresa. “Estamos en prospección de hacer otros salones VIP, no solamente dentro del Perú, sino en el exterior”, adelantó.

Lumínicos: Sistemas de control y partnership con Siemens

Otro motor de crecimiento es su alianza con Siemens, de la que Lumínicos es partner validado para automatización de iluminación en Perú. Con esta marca desarrolló el sistema de control y automatización del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

El ejecutivo destacó que el enfoque comercial se basa en involucrarse desde la ingeniería temprana de los proyectos, lo que permite ofrecer soluciones a la medida. “Nosotros no buscamos venderle al cliente por vender. Hay que venderle lo justo y necesario”, enfatizó.

De cara al mediano plazo, la prioridad es consolidar la presencia en Estados Unidos —donde ya desarrolla la ingeniería de iluminación para un puente concesionado en Miami, valorizado en más de US$ 3 millones solo en esa partida— y afianzar las verticales de fachadas dinámicas y sistemas de control, incorporadas hace apenas tres años.

“Hemos recibido consultas y oportunidades en otros países de la región. Recientemente terminamos un proyecto para un templo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y estamos evaluando nuevas oportunidades internacionales de manera selectiva”, añadió.

Más datos sobre Lumínicos.

Origen. Inició operaciones en Perú en 2013 como Lledó, filial de la fabricante española de iluminación. En 2021 pasó a manos de sus socios locales y adoptó el nombre Lumínicos.

Inició operaciones en Perú en 2013 como Lledó, filial de la fabricante española de iluminación. En 2021 pasó a manos de sus socios locales y adoptó el nombre Lumínicos. Portafolio. Trabaja con cerca de diez marcas europeas y americanas, entre ellas Targetti y Siemens, sin exclusividad con ninguna, para adaptar cada solución al proyecto.

Trabaja con cerca de diez marcas europeas y americanas, entre ellas Targetti y Siemens, sin exclusividad con ninguna, para adaptar cada solución al proyecto. Verticales. Ofrece iluminación de proyectos, ingeniería, sistemas de control y automatización, y fachadas dinámicas, con servicio integral de diseño, suministro, instalación y mantenimiento.

Ofrece iluminación de proyectos, ingeniería, sistemas de control y automatización, y fachadas dinámicas, con servicio integral de diseño, suministro, instalación y mantenimiento. Mercado. Los proyectos de iluminación en Perú mueven entre US$ 30 y US$ 40 millones al año. Lumínicos se ubica entre los tres o cuatro primeros, junto a Philips (Signify) como su principal competidor.

Los proyectos de iluminación en Perú mueven entre US$ 30 y US$ 40 millones al año. Lumínicos se ubica entre los tres o cuatro primeros, junto a Philips (Signify) como su principal competidor. Internacional. Cuenta con oficina en Miami desde 2021 y atiende residencias de lujo, restaurantes y oficinas en EE.UU., con prospección de proyectos en Centroamérica y el Caribe.

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