Inició operaciones en Perú en 2013 como Lledó, filial de la fabricante española de iluminación. En 2021 pasó a manos de sus socios locales y adoptó el nombre Lumínicos. (Foto: Lumínicos)
Inició operaciones en Perú en 2013 como Lledó, filial de la fabricante española de iluminación. En 2021 pasó a manos de sus socios locales y adoptó el nombre Lumínicos. (Foto: Lumínicos)
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Edgar Velito
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Lumínicos, empresa peruana de soluciones integrales de iluminación, atraviesa un año de crecimiento impulsado por su expansión en Estados Unidos y ajustes en su estrategia comercial. En un contexto de mercado fragmentado y de alta demanda por proyectos especializados, la compañía busca redefinir su escala de facturación con proyectos en Perú y Miami, mientras evalúa nuevos mercados de la región.

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