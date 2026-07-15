Los centros de datos ya consumen más electricidad a nivel mundial que todos los países, excepto 10.
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Financial Times
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Hace poco más de 40 años, un periodista político estadounidense escribió algo sobre los escándalos que, desde entonces, debería haber sido lectura obligatoria en las aulas.

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