ProInversión informó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) amplió la delegación de competencias a su favor para que asuma el rol de Entidad Pública Titular del Proyecto (EPTP) durante la fase de ejecución del contrato de concesión del Ferrocarril del Centro, lo que le encarga viabilizar el Tren Lima-Chosica.

La medida se concretó mediante la Adenda N.° 1 al Convenio de Delegación de Competencias entre el MTC y ProInversión, que amplía el alcance del convenio suscrito el 19 de mayo de 2026.

Con esta decisión, ProInversión asume la integridad de la fase de ejecución contractual del Ferrocarril del Centro, dentro de los alcances y límites establecidos en el acuerdo.

Hay una propuesta por analizar

Uno de los principales objetivos de esta delegación es conducir y dirigir el proceso de modificación contractual correspondiente a la Adenda N.° 11 del contrato de concesión.

La finalidad de esta propuesta es implementar la infraestructura ferroviaria necesaria para prestar el servicio de transporte de pasajeros en la ruta Lima–Chosica.

El proceso tiene como antecedente la propuesta presentada por Ferrovías Central Andina S.A. en agosto de 2025 para ejecutar inversiones adicionales destinadas a implementar este servicio ferroviario. El contrato original del Ferrocarril del Centro fue suscrito entre el Estado Peruano, representado por el MTC, y la empresa concesionaria en septiembre de 1999.

Próximos pasos

La Adenda N.° 1 fue suscrita por el ministro del MTC, Rafael Rey Rey, y el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio. El documento fue firmado en Lima el 28 de agosto de 2026.

Su carácter será temporal y se mantendrá hasta que caduque el contrato de concesión del Ferrocarril del Centro.

Ahora, el MTC deberá proporcionar a ProInversión, en un plazo máximo de 60 días hábiles, la documentación existente vinculada con la administración y gestión del contrato de concesión, incluyendo información legal, técnica, económica y financiera. La finalidad es garantizar la continuidad de la gestión contractual y disponer de todos los elementos necesarios para las decisiones posteriores.