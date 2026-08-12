Ministro Rafael Rey afirma que Municipalidad de Lima pagó por los trenes. Foto: Andina
Ministro Rafael Rey afirma que Municipalidad de Lima pagó por los trenes. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

no habrían sido una donación propiamente dicha, ya que se realizó un pago de varios millones de dólares a la empresa estadounidense Caltrain.

Rey señaló que

“Pregunten en el municipio, se pagó varios millones de dólares directamente a Caltrain, o sea, no fue exactamente una donación, eso es todo lo que he dicho “, señaló a la prensa.

El titular del MTC realizó estas declaraciones en el terminal de DP World, en el Callao, donde supervisó la implementación del sistema Shore Power.

Cabe precisar que

El ministro indicó que el valor de los vagones y las locomotoras podría ser mayor al monto pagado, pero remarcó que ello no cambia la naturaleza comercial de la transacción.

“Lo que yo sí le puedo decir, lo que afirmo, es que no se trató de una donación, se trató de una adquisición autorizada por el propio municipio (…) Se pagó a Caltrain una cantidad de millones de dólares”, señaló a RPP.

Respuesta de la Municipalidad de Lima

repuestos, manuales e inventarios fueron donados por la compañía Peninsula Corridor Joint Powers Board–Caltrain.

A través de un comunicado,

El municipio precisó que el material rodante fue donado para implementar el proyecto del Tren Lima-Chosica, actualmente gestionado por ProInversión, y aseguró que el proyecto registra avances para atender la demanda de transporte formal en Lima Este.

Finalmente, la Municipalidad de Lima convocó al MTC a una reunión técnica para entregarle información sobre el caso y evitar afectaciones a la confianza ciudadana y a las relaciones diplomáticas o comerciales del Perú.

Por su parte, el exalcalde de Lima y candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga, afirmó que el ministro Rafael Rey habría generado un problema diplomático al señalar que los trenes de Caltrain fueron comprados y no donados.

López Aliaga sostuvo que Rey desconoce un contrato de donación firmado por el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Asimismo,

“Hay que tener cuidado con lo que se declara porque se puede tener problemas diplomáticos por hablar tan ligeramente”, puntualizó.

Rafael López Aliaga, por su parte, indicó que las declaraciones del titular del MTC habría generado un problema diplomático con Estados Unidos. Foto: Hugo Pérez / GEC
Rafael López Aliaga, por su parte, indicó que las declaraciones del titular del MTC habría generado un problema diplomático con Estados Unidos. Foto: Hugo Pérez / GEC

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.