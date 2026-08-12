El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, sostuvo que los trenes adquiridos por la Municipalidad de Lima para la ruta Lima-Chosica no habrían sido una donación propiamente dicha, ya que se realizó un pago de varios millones de dólares a la empresa estadounidense Caltrain.

Rey señaló que ProInversión tiene actualmente la responsabilidad sobre este asunto. Por ello, indicó que esa entidad debe informar sobre el destino de los trenes y cuándo podrían empezar a operar.

“Pregunten en el municipio, se pagó varios millones de dólares directamente a Caltrain, o sea, no fue exactamente una donación, eso es todo lo que he dicho “, señaló a la prensa.

El titular del MTC realizó estas declaraciones en el terminal de DP World, en el Callao, donde supervisó la implementación del sistema Shore Power.

Cabe precisar que Rey ya había hablado acerca de este tema horas antes.

El ministro indicó que el valor de los vagones y las locomotoras podría ser mayor al monto pagado, pero remarcó que ello no cambia la naturaleza comercial de la transacción.

“Lo que yo sí le puedo decir, lo que afirmo, es que no se trató de una donación, se trató de una adquisición autorizada por el propio municipio (…) Se pagó a Caltrain una cantidad de millones de dólares”, señaló a RPP.

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Respuesta de la Municipalidad de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima rechazó las afirmaciones del ministro Rafael Rey y sostuvo que los 90 vagones, coches con cabina, remolques, 19 locomotoras, repuestos, manuales e inventarios fueron donados por la compañía Peninsula Corridor Joint Powers Board–Caltrain.

A través de un comunicado, la comuna capitalina indicó que el ministro debería contar con información técnica antes de hacer declaraciones. Asimismo, indicó que funcionarios estadounidenses participaron en el acto de donación.

El municipio precisó que el material rodante fue donado para implementar el proyecto del Tren Lima-Chosica, actualmente gestionado por ProInversión, y aseguró que el proyecto registra avances para atender la demanda de transporte formal en Lima Este.

Finalmente, la Municipalidad de Lima convocó al MTC a una reunión técnica para entregarle información sobre el caso y evitar afectaciones a la confianza ciudadana y a las relaciones diplomáticas o comerciales del Perú.

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Por su parte, el exalcalde de Lima y candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga, afirmó que el ministro Rafael Rey habría generado un problema diplomático al señalar que los trenes de Caltrain fueron comprados y no donados.

López Aliaga sostuvo que Rey desconoce un contrato de donación firmado por el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Asimismo, también recordó que los trenes llegaron al Perú entre julio y agosto de 2025, pero aún no entran en funcionamiento.

“Hay que tener cuidado con lo que se declara porque se puede tener problemas diplomáticos por hablar tan ligeramente”, puntualizó.