El candidato a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce (Somos Perú), cuestionó a Rafael López Aliaga por renunciar al cargo de senador por el que fue escogido en las recientes elecciones.

En diálogo con la prensa, Bruce sostuvo que el Congreso bicameral tendrá que corregir el marco legal que permitió a López Aliaga no asumir su rol como senador.

“No puede ser que haya elecciones, donde alguien pide el voto y después de que salga elegido diga ya no quiero“, resumió.

“Con mi voto que entre otra gente y yo no. Eso no es correcto. Se presta a malas cosas”, añadió.

Bruce, por otro lado, se pronunció sobre el destino del expresidente Pedro Castillo, y aseguró que José María Balcázar no debe tomar decisiones de gran calibre en los últimos días de su mandato transitorio.

“Yo creo que el señor Balcázar no está enterado de que entre una semana tiene que dejar Palacio, están tomando decisiones muy importantes a una semana de dejar el cargo, entonces yo creo que está asumiendo oposiciones y pretendiendo tomar decisiones que ya no le corresponden a un presidente a punto de salir”, apuntó.

Además, Bruce comparó el caso de Castillo Terrones con el de Alejandro Toledo, y para este último, se mostró a favor de un eventual indulto humanitario.

A su criterio, es cruel que se tenga “a una persona de esa edad en un recinto penitenciario”.

Los candidatos de Bruce para la alcaldía de Lima

Carlos Bruce presentó este martes a los candidatos de Somos Perú para las alcaldías de Lima Centro, e insistió en que se tomarán medidas, de ganar las elecciones, para reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la transitabilidad en la capital.

Añadió que se eliminarán trámites que dificultan la contratación de policías en sus días de descanso para que refuercen el patrullaje de los serenos.

Bruce resaltó que las municipalidades deben mandar el pago por ese servicio al Ministerio de Economía (MEF), y luego se transfieren los recursos para que se pague a los agentes: todo esto demora hasta un mes y medio, lo que “desincentiva a los policías”.

También planteó una serie de medidas para reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la transitabilidad en la capital. Entre sus propuestas, destacó la eliminación de los trámites que, según afirmó, dificultan la contratación de policías durante sus días de franco para reforzar el patrullaje municipal.