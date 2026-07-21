El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entrehó hoy su credencial como senador a Absalón Vásquez tras dejar sin efecto la credencial remitida a Rafael López Aliaga, quien había sido elegido como senador para el próximo Congreso bicameral.

Esta noche así lo dio a conocer Cuentas Claras de Canal N.

Un día antes el JNE concluyó el procedimiento administrativo iniciado tras la decisión de López Aliaga de no asumir las funciones como congresista para el quinquenio 2026-2031.

El JNE decidió darle el escaño vacío al exministro de Agricultura, Absalón Vásquez.

Conforme al Pleno del JNE, la condición de senador no se otorga de manera automática tras la proclamación de resultados o la entrega de credenciales.

López Aliaga, exalcalde de Lima, no ejercerá como senador a pesar de la voluntad popular. Foto: GEC

¿Quién es Absalón Vásquez?

Absalón Vásquez Villanueva es un ingeniero agrónomo y político peruano, vinculado históricamente al fujimorismo, que ahora asumirá un escaño en el nuevo Senado por Renovación Popular para el periodo 2026‑2031.

Antes fue viceministro de Recursos Naturales y Desarrollo Rural y luego viceministro de Agricultura.

Fue electo congresista en el año 2000 por la Alianza Perú 2000, vinculada al régimen fujimorista; su mandato se redujo hasta julio de 2001 tras la caída del gobierno y la convocatoria a nuevas elecciones.

Postuló como candidato a senador por Renovación Popular en las elecciones de 2026, ocupando el puesto 5 de la lista al Senado.

Tras el fallo del JNE, López Aliaga podrá postular como teniente alcalde a la Municipalidad de Lima con el partido Renovación Popular para estos comicios de octubre.