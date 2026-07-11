El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará este lunes 13 de julio una audiencia pública para evaluar la apelación presentada por Renovación Popular contra la resolución que declaró improcedente la inscripción de la candidatura de Rafael López Aliaga a la Municipalidad de Lima.

La convocatoria fue notificada al personero legal del partido, quien fue informado de que la audiencia se llevará a cabo a las 3:00 p.m. En esta sesión, el máximo órgano electoral resolverá en última y definitiva instancia si corresponde revocar la decisión adoptada por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro.

Como se recuerda, el pasado 4 de julio, el JEE de Lima Centro concedió el recurso de apelación interpuesto por Renovación Popular contra la Resolución N.° 04301-2026-JEE-LICN/JNE, emitida el 30 de junio, que declaró improcedente la inscripción de las candidaturas de Rafael López Aliaga, Guillermo Valdivieso y Mario Luna para las elecciones municipales de Lima Metropolitana.

Tras admitir la apelación, el JEE dispuso elevar el expediente al JNE para que emita un pronunciamiento definitivo sobre la continuidad o no de dichas candidaturas.

Argumentos de Renovación Popular sobre la exclusión de López Aliaga

Como se recuerda, Renovación Popular presentó un recurso de apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro que declaró improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde de Lima.

El recurso fue presentado el 3 de julio por el personero legal de la organización política, Fernando Sandoval Ruiz, dentro del plazo establecido. Con ello, Renovación Popular solicita al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que revoque la decisión y admita la candidatura de López Aliaga.

Documento jurídico revela que Renovación Popular presentó un recurso de apelación ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Foto: JNE.

En la apelación, el partido sostiene que la resolución del JEE contiene errores de hecho y de derecho. Asimismo, argumenta que la restricción prevista en la Ley de Elecciones Municipales solo alcanza a los congresistas que ya ejercen funciones, es decir, aquellos que han juramentado al cargo, situación que —afirman— no corresponde a López Aliaga.