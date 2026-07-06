Rafael López Aliaga insiste en candidatura para ser regidor de Lima, a pesar de ser electo como senador. Foto: GEC
Rafael López Aliaga insiste en candidatura para ser regidor de Lima, a pesar de ser electo como senador. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó que en los próximos días resolverán el devenir político de

En diálogo con Exitosa, Burneo señaló que el caso está en la máxima instancia electoral tras resolverse inicialmente por el Jurado Electoral Especial de Lima y la posterior apelación de RLA.

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Entiendo que ya está la apelación acá en el Pleno del Jurado, por lo tanto vamos a tener que resolverla en los próximos días. No creo que pase más de una semana para dar una respuesta en particular", dijo.

Rafael López Aliaga busca ser candidato a teniente alcalde de Renovación Popular (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
Rafael López Aliaga busca ser candidato a teniente alcalde de Renovación Popular (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)

Burneo reiteró que el caso está pendiente de resolución, mas aseguró que el análisis de este se dará “con independencia y respetando el marco normativo”.

Además, a

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“Todos van a tener a la mano la decisión que finalmente tome el Jurado Nacional de Elecciones (...) Tengan la seguridad de que en los próximos días vamos a tener una respuesta totalmente motivada en función del marco constitucional y legal que nos ampara", apuntó.

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