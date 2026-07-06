El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó que en los próximos días resolverán el devenir político de Rafael López Aliaga, quien, pese a ser escogido como senador, dijo que no asumirá el cargo.

En diálogo con Exitosa, Burneo señaló que el caso está en la máxima instancia electoral tras resolverse inicialmente por el Jurado Electoral Especial de Lima y la posterior apelación de RLA.

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“Ya tenemos una situación que el Jurado Electoral Especial de Lima ha resuelto. Entiendo que ya está la apelación acá en el Pleno del Jurado, por lo tanto vamos a tener que resolverla en los próximos días. No creo que pase más de una semana para dar una respuesta en particular", dijo.

Rafael López Aliaga busca ser candidato a teniente alcalde de Renovación Popular (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)

Burneo reiteró que el caso está pendiente de resolución, mas aseguró que el análisis de este se dará “con independencia y respetando el marco normativo”.

Además, añadió que la resolución vinculada al caso de López Aliaga será transparente y bajo los parámetros constitucionales.