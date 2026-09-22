En el primer semestre del 2026, las exportaciones de aguaje acumularon US$111 000 para 19 destinos, liderados por Hong Kong, con US$48, 510, seguido de Corea del Sur (US$29, 800).

Así también este fruto llegó a Canadá (US$14,675) y Estados Unidos (US$13,193). Estos resultados muestran la continuidad de la demanda internacional y la presencia del aguaje en mercados diversos. En total, 21 empresas exportan aguaje y sus derivados.

El aguaje es un fruto emblemático de la Amazonía peruana cuyo consumo está ganando terreno en el país y en el extranjero.

Según data que maneja la Dirección de Promoción y Competitividad del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riesgo (Midagri), en el 2025, las exportaciones de aguaje peruano alcanzaron un valor de US$265 807, registrando un incremento de 38.6 % respecto al 2024 (US$191 746).

Los productos de aguaje que se exportan son pulpa, harina, cápsulas, aceite, extracto, esencia y bebida, entre otros.

El año pasado, Corea del Sur se posicionó como el principal mercado de destino, con US$86 798, seguido de Estados Unidos (US$59 311) y Guatemala (US$56 150). Destacaron también los envíos a México, Chile y República Checa, evidenciando una diversificación de los mercados internacionales y una mayor presencia del recurso en destinos de Asia, América y Europa.

En el 2025, las exportaciones de aguaje peruano alcanzaron un valor de US$265 807, registrando un incremento de 38.6 % respecto al 2024 (US$191 746). Foto: -serfor

Recetario para promover consumo de Aguaje

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), y la Universidad Le Cordon Bleu presentaron el Tomo I del recetario “Sabores del bosque”, que reúne 18 recetas detalladas de platos dulces y salados que tienen al aguaje proveniente del departamento de Loreto como ingrediente principal.

El recetario se enmarca en el proyecto Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Naturales de Los Ecosistemas de Bosques y Humedales, implementado por el Serfor con el apoyo de JICA y la participación del Gobierno Regional de Loreto, entre otros actores. El proyecto busca generar alternativas económicas que contribuyan a la conservación e incrementen el valor del aguaje y de otros recursos de los bosques de humedales amazónicos.