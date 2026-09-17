Agrícola Cerro Prieto (ACP) exportó 23,000 toneladas de palta en su campaña 2026 (que culminó hace tres semanas), lo que representó una contracción de 45.2% frente a las 42,000 toneladas despachadas en la campaña 2025.

Así lo informó el director comercial de la empresa, Daniel Bustamante Canny, quien sostuvo que la campaña de este año fue más corta debido a los efectos climáticos, impidiendo extender la ventana de cosecha como se hizo el año pasado, cuando se registró el récord de exportación.

“El clima en gran medida originó esta menor producción, pero también hay que señalar que los árboles venían cansados luego de haber tenido un 2025 muy productivo”, explicó a Agraria.

Indicó que los principales destinos de la palta despachada por su representada fueron Europa (incluido Inglaterra), que concentró el 65% del total; Estados Unidos con el 25% y el 10% restante se dirigió a Latinoamérica (donde destaca Chile) y Asia (China, Japón y Corea son los más relevantes).

Agregó que Agrícola Cerro Prieto cuenta con 1,800 hectáreas de paltas, ubicadas en Chepén (La Libertad). Más del 90% corresponde a la variedad Hass, mientras que el resto son de las variedades verdes y de piel lisa.

Escenario proyectado

En junio último, Prohass ya adelantaba que el incremento sostenido de las temperaturas mínimas y máximas en diversos valles productores no permitía que la palta alcanzara su crecimiento normal, acelerando la acumulación de materia seca y adelantando las ventanas de cosecha.

FEN pasa factura a la producción de palta en Perú. (Foto: GEC)

Como consecuencia, se observó una mayor proporción de calibres pequeños, una mayor caída de fruta en campo y un ajuste en la disponibilidad de fruta exportable durante la segunda mitad de la campaña.

Desde entonces, el gremio pronosticaba un escenario que podría afectar las proyecciones de crecimiento del sector y alterar la disponibilidad de la fruta en los mercados de exportación.