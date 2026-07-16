La región de Tacna consolida su posición en el mapa de las exportaciones agrícolas con un avance logístico clave para los pequeños y medianos productores locales. Esta semana, la Cooperativa Agraria del Valle de Cinto (Tacna) asumió de forma directa el procesamiento, empaque y despacho de un cargamento de palta Hass con destino al mercado chileno.

De este modo, la operación rompe con la tradicional dependencia de intermediarios y plantas de procesamiento externas, permitiendo que las ganancias de la cadena de valor permanezcan en manos de los propios agricultores tacneños. Al respecto, Aldo Fuster, gerente general de Evergreen Agro, destacó la magnitud de este despacho para la economía agraria de la región. “Esta semana se ha logrado un hito importante en la agroexportación tacneña. La cooperativa agraria del Valle de Cinto ha procesado 24 pallets de palta hass, para ellos mismos exportarla a Chile. Evitando con esto vender en campo y lograr una mejor rentabilidad”, explicó a Agraria.

Anteriormente, la falta de infraestructura de empaque (packing) obligaba a los productores de Tacna a movilizar su cosecha hacia el norte para procesar la fruta en Arequipa y luego retornar hacia la frontera sur para su ingreso a Chile. Este trayecto no solo encarecía los costos de flete, sino que ponía en riesgo la condición y frescura de la palta Hass.

Productores hoy gestionan exportaciones de palta. (Foto: Andina)

Maquila en alianza

El procesamiento se realizó de forma local a través de una alianza estratégica de maquila en la zona. Según detalló Fuster, la intervención técnica de la empresa EGA Agroindustrial Perú fue determinante para agilizar la cadena de suministro. “El equipo de EGA Agroindustrial Perú hizo posible el proceso de packing de la palta evitando que los agricultores tengan que llevar la fruta a Arequipa, procesarla y volver a regresar a la frontera para exportarla a Chile”, precisó.

Con el despacho de estos primeros 24 pallets, los productores del Valle de Cinto abren camino para que otras asociaciones de la provincia sigan la dinámica de tecnificación, autonomía comercial y competitividad global.