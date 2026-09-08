El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que el sistema electoral ya tiene identificados zonas y locales de votación que podrían verse afectados por las lluvias asociadas al fenómeno El Niño durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), programadas para el domingo 4 de octubre.

Asimismo, señaló que esta identificación permitirá evaluar alternativas frente a una eventual intensificación de las lluvias o la interrupción de vías de comunicación que pudiera dificultar el desplazamiento de los ciudadanos hacia sus centros de votación.

Burneo indicó que el JNE y los demás organismos electorales conformaron un subgrupo de trabajo que convocó a diversas entidades del Estado para coordinar acciones destinadas a garantizar el desarrollo de los comicios frente a los posibles efectos del fenómeno climático.

“El sistema electoral no trabaja solo, sino con el apoyo logístico y de seguridad del Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa y del Interior, y con todas las entidades del Estado, a efectos de lograr que este 4 de octubre las elecciones se desarrollen con total normalidad, considerando que hay un fenómeno (El Niño) que es inevitable y que ya está acompañándonos en el día a día”, dijo.

El titular del JNE sostuvo que existe la posibilidad de que durante la jornada electoral se registren lluvias intensas en diversas zonas del país, lo que podría generar dificultades para el desarrollo de los comicios.

“Por eso tenemos que tener medidas de prevención y de mitigación, pero también de respuesta ante la eventualidad, porque el fenómeno de Niño es algo inevitable”, manifestó.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

En ese contexto, señaló que el sistema electoral trabaja en la prevención de los riesgos que podrían presentarse tanto en determinados locales de votación como en las vías utilizadas por los electores para desplazarse hacia ellos.

“Ya los tenemos identificados para ver qué alternativas tenemos frente a la intensificación de las lluvias o, por ejemplo, la interrupción de las vías de comunicación que podrían impedir que las personas lleguen a votar normalmente”, agregó.

Pregunta ciudadana

En otro momento, Burneo informó que las acciones frente al fenómeno El Niño serán también uno de los temas incluidos en las preguntas ciudadanas que se formularán a los candidatos durante los debates electorales.

Precisó que una de estas interrogantes estará referida a las medidas que adoptarán las futuras autoridades regionales, provinciales y distritales para afrontar los efectos del fenómeno climático.

Asimismo, destacó la participación alcanzada por la convocatoria del JNE para recoger las inquietudes de los electores. Según indicó, se recibieron un total de 4,900 preguntas formuladas por ciudadanos.

“Es importante que los candidatos sepan cómo actuar en la gestión de riesgo de desastres. Ellos van a empezar, muchos de ellos, sin tener mucha experiencia, a afrontar uno de los fenómenos del Niño más importantes de la historia del país”, explicó.