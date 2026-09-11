El directorio de Petroperú, bajo la presidencia de Oliver Stark, aprobó la modificación de la estructura organizacional de la empresa petrolera pública, según informaron mediante hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Esto fue producto del acuerdo de directorio de este jueves 10 de setiembre que, precisamente, decidió revertir decisiones tomadas a inicios de agosto de este año, cuando el presidente era Edmundo Lizarzaburu.

En la práctica, se revirtieron las decisiones de este último que, como reportó Gestión, habían tomado por sorpresa a la misma Junta General de Accionistas (JGA), conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Con acuerdo de directorio (N° 099-2026-PP) del 10 de setiembre se acordó dejar sin efecto el acuerdo de directorio (N° 085-2026-PP) del 5 de agosto y se aprueba, a partir del día siguiente de realizada la aprobación por parte del directorio, la modificación de la estructura básica de Petróleos del Perú - Petroperú SA , conformada por los siguientes niveles que reportan directamente al directorio y a la gerencia general, calificados de dirección y confianza”, se lee en el documento.

De esta manera, se estableció la siguiente estructuración y jerarquía:

Nivel 1 – Gerencia General

– Gerencia General Nivel 2 - Gerencias Corporativas, incluido la Gerencia de Reorganización y Gestión Estratégica.

- Gerencias Corporativas, incluido la Gerencia de Reorganización y Gestión Estratégica. Nivel 3 - Gerencias, incluido el Secretario General y el Asesor del Directorio, que reportan al Directorio y/o a la Gerencia General.

- Gerencias, incluido el Secretario General y el Asesor del Directorio, que reportan al Directorio y/o a la Gerencia General. Nivel 4/A Jefatura Comunicaciones y Jefatura Auditoria Interna, que reportan al Directorio.

Jefatura Comunicaciones y Jefatura Auditoria Interna, que reportan al Directorio. Nivel 5 – Coordinador de Prevención LAFT, que reporta al Directorio.

Es importante recordar que la decisión de Lizarzaburu habría sido la gota que derramó el vaso y empujó al cambio de casi todo el directorio durante la noche del 06 de agosto, apenas un día después, regresando a Oliver Stark a la cabeza de la petrolera.

Otros cambios

En la reciente sesión de directorio (y con acuerdo de directorio N° 101-2026-PP), también se aprobó la versión revisada y actualizada de la memoria anual de Petroperú correspondiente al ejercicio económico 2025.

“[Esta] será sometida a consideración de la Junta General de Accionistas de la sociedad, para que pueda emitir el pronunciamiento correspondiente conforme lo establecido en el Estatuto Social de Petroperú SA”, precisaron.