Efectúan ajustes organizacionales en Petroperú. | Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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, según informaron mediante hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Esto fue producto del acuerdo de directorio de este jueves 10 de setiembre que, precisamente,

En la práctica, se revirtieron las decisiones de este último que, como reportó Gestión, habían tomado por sorpresa a la misma Junta General de Accionistas (JGA), conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Con acuerdo de directorio (N° 099-2026-PP) del 10 de setiembre se acordó dejar sin efecto el acuerdo de directorio (N° 085-2026-PP) del 5 de agosto y se aprueba, a partir del día siguiente de realizada la aprobación por parte del directorio, la modificación de la estructura básica de Petróleos del Perú - Petroperú SA, conformada por los siguientes niveles que reportan directamente al directorio y a la gerencia general, calificados de dirección y confianza”, se lee en el documento.

De esta manera, se estableció la siguiente estructuración y jerarquía:

  • Nivel 1 – Gerencia General
  • Nivel 2 - Gerencias Corporativas, incluido la Gerencia de Reorganización y Gestión Estratégica.
  • Nivel 3 - Gerencias, incluido el Secretario General y el Asesor del Directorio, que reportan al Directorio y/o a la Gerencia General.
  • Nivel 4/A Jefatura Comunicaciones y Jefatura Auditoria Interna, que reportan al Directorio.
  • Nivel 5 – Coordinador de Prevención LAFT, que reporta al Directorio.

Es importante recordar que la decisión de Lizarzaburu a la cabeza de la petrolera.

Otros cambios

En la reciente sesión de directorio (y con acuerdo de directorio N° 101-2026-PP), también se aprobó la versión revisada y actualizada de la memoria anual de Petroperú correspondiente al ejercicio económico 2025.

“[Esta] será sometida a consideración de la Junta General de Accionistas de la sociedad, para que pueda emitir el pronunciamiento correspondiente conforme lo establecido en el Estatuto Social de Petroperú SA”, precisaron.

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