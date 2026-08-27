Petroperú aprobó la designación de su representante ante Petroperú Invest S.A.C. para suscribir la operación de financiamiento puente, en el marco del Decreto de Urgencia N.° 003-2026.

Se trata de Carlos Adrián Linares Peñaloza, quien podrá suscribir la operación de financiamiento puente denominada “Bridge Credit Agreement”, por un monto de hasta US$ 475 millones.

La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo de Directorio N.° 094-2026-PP, aprobado durante la sesión realizada este 26 de agosto de 2026, según informó la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

“Cuenta con las facultades para suscribir los documentos públicos o privados para formalizar e implementar dicho financiamiento”, se detalló en el hecho de importancia.

También se autorizó a Luis Alberto Suárez Carlo a efectuar, en representación de Petroperú, la suscripción de los documentos necesarios para formalizar la operación.

La información fue comunicada por Petroperú a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) como un hecho de importancia, conforme al Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada.

Rescate financiero por US$ 2,000 millones

Como se recuerda el 14 de agosto el directorio de Petroperú acordó la designación de TMF Fiduperú SA como fiduciario del fideicomiso de administración para el rescate financiero por US$ 2,000 millones que el Estado abonará a la empresa estatal, conforme al DU 003-2026.

Según el hecho de importancia publicado en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), se encarga a la gerencia general suscribir el contrato con TMF Fiduperú SA, así como la documentación y actos complementarios para formalizar el acuerdo.

En esa línea, el directorio encabezado por Oliver Stark aprobó también la creación de un Vehículo de Propósito Especial (SPV) bajo la forma de Sociedad Anónima Cerrada sin Directorio que se llamará Petroperú Invest SAC , la cual tendrá como gerente general a Carlos Enríquez Cuéllar, y canalizará los aportes destinados para el rescate de Petroperú.

Petroperú Invest SAC tendrá como único accionista a Petroperú SA, lo que faculta a la gerencia general de la firma estatal a ejecutar las acciones requeridas para la formalización, inscripción y organización de esta nueva empresa.

Petroperú, cuyo directorio está presidido por Oliver Stark, creó empresa y designa fiduciario para canalizar financiamiento de hasta US$2.000 millones. Foto: difusión



