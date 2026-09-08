Citibank y JP Morgan están detrás de este primer apoyo financiero a Petroperú. (Imagen: Andina).
Citibank y JP Morgan están detrás de este primer apoyo financiero a Petroperú. (Imagen: Andina).
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Redacción Gestión
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ProInversión informó que se ha concretado el arribo del primer desembolso de US$ 475 millones de la banca internacional para Petroperú, que forma parte de un financiamiento de hasta US$ 2,000 millones para la empresa.

La operación no utiliza recursos del Tesoro Público y permitirá fortalecer el capital de trabajo de Petroperú, asegurar la continuidad de sus operaciones y atender necesidades vinculadas con la adquisición de crudo y servicios esenciales.

El proceso se desarrolla bajo el liderazgo de ProInversión, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene a su cargo la reorganización patrimonial y operativa de la petrolera.

Como parte de este encargo, la Agencia aprobó el Plan de Promoción para la Estabilización y Fortalecimiento de Petroperú, orientado a ordenar la estructura de la empresa, optimizar sus activos y generar condiciones para una mayor participación privada.

La firma del contrato para el primer desembolso contó con la presencia de Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú. Foto: ProInversión.
La firma del contrato para el primer desembolso contó con la presencia de Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú. Foto: ProInversión.

“Este primer desembolso es resultado de un arduo trabajo para avanzar en la reorganización de Petroperú y demuestra que la banca internacional confía en el proceso que estamos llevando adelante. Quiero agradecer especialmente a la Embajada de Estados Unidos por contribuir a generar expectativa y confianza en que este trabajo es posible, así como a las entidades financieras que han apostado por el Perú”, señaló el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio.

“Este es un paso muy importante ante los ojos del mundo y una señal positiva para el país. Con el liderazgo financiero de JP Morgan y Citibank, ProInversión ha contribuido a generar confianza y asegurarles que el Perú va a cumplir”, afirmó.

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