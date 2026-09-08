ProInversión informó que se ha concretado el arribo del primer desembolso de US$ 475 millones de la banca internacional para Petroperú, que forma parte de un financiamiento de hasta US$ 2,000 millones para la empresa.

La operación no utiliza recursos del Tesoro Público y permitirá fortalecer el capital de trabajo de Petroperú, asegurar la continuidad de sus operaciones y atender necesidades vinculadas con la adquisición de crudo y servicios esenciales.

Esta nueva etapa coincide con la conformación del nuevo Directorio de Petroperú, presidido por Oliver Stark, que ha iniciado una relación directa con inversionistas, acreedores y entidades financieras. La nueva conducción tiene entre sus prioridades fortalecer el gobierno corporativo, mejorar la gestión y recuperar la confianza del mercado.

El proceso se desarrolla bajo el liderazgo de ProInversión, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene a su cargo la reorganización patrimonial y operativa de la petrolera.

Como parte de este encargo, la Agencia aprobó el Plan de Promoción para la Estabilización y Fortalecimiento de Petroperú, orientado a ordenar la estructura de la empresa, optimizar sus activos y generar condiciones para una mayor participación privada.

La firma del contrato para el primer desembolso contó con la presencia de Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú. Foto: ProInversión.

“Este primer desembolso es resultado de un arduo trabajo para avanzar en la reorganización de Petroperú y demuestra que la banca internacional confía en el proceso que estamos llevando adelante. Quiero agradecer especialmente a la Embajada de Estados Unidos por contribuir a generar expectativa y confianza en que este trabajo es posible, así como a las entidades financieras que han apostado por el Perú”, señaló el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio.

En esa misma línea, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, destacó la importancia de este primer paso para fortalecer la confianza internacional en el país y generar mejores condiciones para la inversión.

“Este es un paso muy importante ante los ojos del mundo y una señal positiva para el país. Con el liderazgo financiero de JP Morgan y Citibank, ProInversión ha contribuido a generar confianza y asegurarles que el Perú va a cumplir”, afirmó.