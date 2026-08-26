Una serie de problemas en la atención y descarga de cargamentos de hidrocarburos y biocombustibles importados por Petroperú por restricciones financieras habría generado un costo estimado de más de US$ 20.7 millones a la petrolera estatal, advirtió un reciente informe de la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio 014-2026-OCI/0084-SOO, constató Gestión, durante una revisión a la gestión del abastecimiento de combustibles, el 31 de julio se identificó que cuatro buques con crudo permanecían pendientes de descarga en los puertos de Bayóvar y Talara, mientras que otros dos se encontraban en proceso de descarga en los puertos de Conchán y Talara.

Los datos recopilados por el Órgano de Control Institucional de Petroperú indican que los buques acumulaban una demora aproximada de hasta 79.43 días, lo que generó costos estimados de entre US$ 462,447.81 y US$ 7.47 millones debido a la sobreestadía. Como los buques todavía se encontraban en puerto al 31 de julio, ya sea esperando descargar o en pleno proceso de descarga, el costo podía aumentar.

Los buques acumulaban una demora aproximada hasta 79.43 días, lo que generó costos estimados de entre US$ 7.47 millones y US$ 462,447.81 debido a la sobreestadía. (Imagen: Contraloría)

Esta situación, indica el reporte de Contraloría, afecta los recursos de la empresa y podría continuar incrementando los costos y afectando la eficiencia del proceso de abastecimiento.

¿Por qué se retrasaron las descargas?

Petroperú informó a la Contraloría que las demoras estuvieron relacionadas con tres factores principales, entre ellas el incumplimiento del prepago. La petrolera señaló que no se realizó el pago anticipado del cargamento de acuerdo con las condiciones contractuales, lo que los llevó a hacer desembolsos parciales sujetos a disponibilidad de liquidez.

Un segundo factor correspondió a las operaciones de descarga fraccionada, pues la falta de pago oportuno provocó que el desembarque se ejecutara parcialmente, prolongando la permanencia de los buques.

Por último, se indica una “saturación del laytime”, es decir, que el tiempo contractualmente permitido fue superado debido a las interrupciones logísticas relacionadas con las restricciones financieras.

“ Las demoras no responderían únicamente a circunstancias climatológicas u operativas propias de las actividades portuarias, sino que, estarian relacionadas principalmente por las restricciones financieras por las que viene atravesando Petroperú. que incidieron en el cumplimiento de las condiciones de prepago y en la continuidad de las operaciones de descarga, situación que estaría siendo recurrente desde hace varios años ”, concluyó la Contraloría.

Sobrecosto recurrente

El costo estimado de los seis buques se suma a los pagos que Petroperú ya había realizado por sobreestadías durante los últimos años.

Según el informe, solo entre enero y julio de este año la empresa había pagado US$ 18.5 millones por la demora en descargar los buques de combustibles importados. Al sumar este monto con los US$ 20.7 millones estimados para los seis buques, se estima que al 17 de agosto el monto llegaba a US$ 39.2 millones.

Este problema es recurrente para la petrolera, pues la cifra que suma en 2026 ya supera los pagos por sobreestadía registrados durante 2022, 2024 y 2025. Incluso se espera que también pudiera superar lo pagado en 2023, su mayor monto por pago de sobreestadía que ascendió los US$ 68 millones.

Para la Contraloría, las demoras identificadas pueden afectar no solo la gestión del abastecimiento de Petroperú, sino que también puede afectar la capacidad de la empresa para reducir costos extraordinarios y la programación de inventarios, además de los resultados y objetivos del proceso de abastecimiento.

Ante esta situación, se recomendó al presidente del Directorio de Petroperú, Oliver Stark, tomar conocimiento del informe y comunicar, en un plazo máximo de cinco días hábiles, las acciones preventivas o correctivas que la empresa haya adoptado o vaya a adoptar frente a los problemas identificados.

El costo estimado de los seis buques se suma a los pagos que Petroperú ya había realizado por sobreestadías durante los últimos años. (Imagen: Contraloría)

Un caso a revisar

Entre los seis buques que el OCI incluye en su cuadro de demoras aparece el B/T Henrique Dias, con crudo Tupi, en el puerto de Bayóvar, al que se le atribuye una demora de 6.17 días y un costo estimado de US$ 462,447.81.

Fuentes de la empresa comentaron a este diario que los reportes internos de Gestión de Compras y Transporte de Hidrocarburos (GCTH) de Petroperú describen un hecho más grave para este caso: e l Henrique Dias arribó a Bayóvar el 22 de julio transportando 950,000 barriles de crudo Tupi y zarpó el 31 de julio sin haber descargado un solo barril, por incumplimiento en el pago pactado con el proveedor, Petrobras Global Trading. La nave puso proa a Talcahuano, Chile, con toda la carga a bordo.

“El monto de US$ 462,447.81 que reporta el OCI corresponde solo a la penalidad por sobrestadía de puerto. No incluye el valor del cargamento de 950,000 barriles que la empresa contrató y no recibió, ni las penalidades contractuales adicionales que ese incumplimiento de pago pudiera generar frente al proveedor”, cuestionaron las voces consultadas.