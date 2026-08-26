TC deja al voto la demanda contra la reorganización de Petroperú. Foto: Andina
TC deja al voto la demanda contra la reorganización de Petroperú. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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y, tras escuchar a las partes, dejó el caso al voto para emitir una decisión final.

que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú y garantizar la continuidad de la cadena de producción.

, procedentes de Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima y Piura.

Como se recuerda, la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara presentaron las demandas, con respaldo de los colegios de Abogados e Ingenieros.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, pidió evitar la privatización o el desmantelamiento de petrolera y rechazó que terceros operen la empresa mediante concesiones.

Gutiérrez afirmó que la norma podría favorecer intereses de terceros antes que el interés nacional. Durante la audiencia, la Defensoría respondió las consultas técnicas del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse.

embargo, los demandantes consideran que el Ejecutivo evitó el debate parlamentario y vulneró la separación de poderes.

Los demandantes sostuvieron que el decreto no cumpliría las condiciones constitucionales de urgencia e imprevisibilidad requeridas para este tipo de normas.

Los demandantes sostuvieron que el decreto no cumpliría las condiciones constitucionales de urgencia e imprevisibilidad requeridas para este tipo de normas. Foto: Andina.
Los demandantes sostuvieron que el decreto no cumpliría las condiciones constitucionales de urgencia e imprevisibilidad requeridas para este tipo de normas. Foto: Andina.

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