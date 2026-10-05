“Vertiv es una compañía que se dedica a energizar y refrigerar todos los datos que producen las compañías. Estamos orientados muy fuerte a todo lo que tenga que ver con data centers, pero también a diferentes tipos de industrias, particularmente la minería, donde tenemos soluciones específicas”, explicó Juan Martín Bordoy, sales manager South Latin America de Vertiv a Gestión.

Esa experiencia también lleva a Vertiv a participar en proyectos vinculados con la digitalización de las operaciones mineras. Carlos Cobián Lezama, regional service sales manager de Vertiv, añadió que sus equipos pueden soportar procesos de automatización, además de infraestructura de TI necesaria para mantener la continuidad de las operaciones.

Pero es la expansión de la IA la que está abriendo una nueva discusión para el negocio de los centros de datos, desde el lugar donde se construyen hasta la forma en que se gestionan sus necesidades de energía y refrigeración.

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La energía cambia el mapa

Uno de los cambios que Vertiv identifica con la expansión de la IA está relacionado con el lugar donde se desarrollan los nuevos centros de datos. Bordoy resumió esta transformación en una frase: “Antes los data centers se instalaban donde hubiera comunicación. Hoy los data centers se van a empezar a instalar donde haya energía”.

El ejecutivo explicó que el cambio responde a las necesidades energéticas de la infraestructura asociada a la IA. “La inteligencia artificial consume muchísima energía y transmitir energía es muchísimo más caro que transmitir datos. Entonces, hoy la ecuación empieza a cambiar y la disponibilidad de energía empieza a ser un factor mucho más importante”, sostuvo.

En ese escenario, Bordoy considera que Perú todavía tiene una tarea pendiente. “Hay una deuda en Perú de tener energía disponible, que sea limpia para la construcción de centros de datos”, afirmó.

La compañía ya trabaja con operadores vinculados al desarrollo de esta infraestructura. Bordoy indicó que Vertiv acompaña tanto el crecimiento de centros de datos existentes como los proyectos para la construcción de nuevas instalaciones, en línea con la expansión de la inteligencia artificial.

Más potencia, otra refrigeración

Cobián, por su parte, identifica otro cambio asociado a la expansión de la IA: la forma en que debe gestionarse el calor generado por los equipos. “Cuando tú tienes gran demanda de energía en un espacio reducido, requiere disipar mayor cantidad de calor. Entonces, la evolución natural que estamos viendo es hacia el liquid cooling”, comentó.

El ejecutivo sostuvo que la mayor concentración de procesamiento está llevando a elevar de manera importante la generación de calor por superficie. Según Vertiv, con las nuevas tecnologías esta generación puede multiplicarse hasta por 10 por metro cuadrado, lo que impulsa el uso de sistemas de refrigeración líquida.

“Vertiv luchó toda la vida para que en los data center no haya una gota de agua. Estos nuevos data center para las IA les vamos a tener que meter agua porque es la mejor forma de disipar el calor que generan”, graficó Bordoy.

Cobián añadió que esto lleva a plantear los proyectos de manera integral: “Ya no puedes separar la energía de la parte térmica. Tienes que tener una visión completa, porque la densidad que vas a manejar en un rack es muchísimo mayor y el riesgo también es mayor”.

Juan Martín Bordoy, sales manager SOLA, y Carlos Cobián Lezama, regional service sales manager de Vertiv, durante Expomina 2026. Ambos ejecutivos explicaron las oportunidades que abre la expansión de los centros de datos y la digitalización de la minería en Perú. (Foto: Vertiv)

Minería lleva el data center a la operación

El otro frente que Vertiv identifica en Perú está en la minería. La compañía viene desarrollando soluciones para llevar infraestructura de procesamiento directamente a las operaciones, en lugar de concentrarla necesariamente en centros de datos alejados de los puntos donde se generan los datos.

“Llevamos los centros de datos a la operación. Estamos viendo proyectos en la región donde estamos llevando centros de datos a 4,500 metros de altura, porque la operación minera lo necesita”, indicó Bordoy.

Se trata de soluciones modulares diseñadas para condiciones distintas a las de un data center convencional. Según el ejecutivo, estos sistemas pueden ser transportados y acompañar el avance de una operación minera.

Cobián explicó que esta necesidad está vinculada con el avance de la automatización. “La minería se está digitalizando muchísimo. Tenemos proyectos donde nuestros equipos están soportando la automatización de diferentes procesos, y también proyectos de TI donde lo que hacemos es refrigerar y soportar la continuidad de la operación de TI, que es crítica para toda esta automatización”, afirmó.

Infraestructura propia para IA

Además de la expansión de los centros de datos y de las necesidades de la minería, Vertiv identifica un desafío de mayor alcance para la región: contar con infraestructura propia para procesar y controlar los datos vinculados con la IA.

Cobián sostuvo que América Latina necesita avanzar en esa dirección. “Latinoamérica necesita tener su propia infraestructura para poder controlar sus datos. Estamos hablando de una soberanía de la inteligencia artificial, de tener la infraestructura necesaria para poder procesar esos datos y no depender necesariamente de infraestructura que esté fuera de la región”, afirmó.

En el caso peruano, su lectura es que todavía falta iniciar ese proceso. “Perú todavía no ha empezado. Creo que el Gobierno debería hacer una hoja de ruta con todos los stakeholders”, mencionó.

Vertiv también trabaja con empresas tecnológicas como NVIDIA para anticipar los requerimientos de las nuevas generaciones de servidores y sistemas de IA. Cobián reconoció, sin embargo, que la evolución de esta tecnología es difícil de proyectar: “Es muy difícil predecir hasta dónde va a evolucionar la IA. Lo que sí podemos predecir es cómo va a evolucionar el hardware, los servidores y toda la infraestructura que necesitan para poder operar”.

Para Vertiv, allí está la oportunidad: Perú todavía tiene espacio para desarrollar nueva capacidad de centros de datos, aunque la expansión de la IA hará que energía, refrigeración y ubicación sean cada vez más determinantes para esos proyectos.