Vertiv tiene más de 25 años de presencia en Perú y desarrolla soluciones de energía, refrigeración y continuidad para centros de datos. (Foto: Vertiv)
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Eduardo Sotelo
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La empresa estadounidense Vertiv, con más de 25 años de presencia en Perú, se dedica a la infraestructura para centros de datos, con soluciones de energía, refrigeración y continuidad de las operaciones. Ahora, la acelerada expansión de la inteligencia artificial está abriendo una nueva etapa para este negocio y, con ella, una oportunidad que la compañía ya observa en el mercado peruano. ¿De qué se trata?

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