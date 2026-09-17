Ha pasado un año desde que el Grupo Unacem y la mexicana Calidra conformaron Calcem S.A. para construir una planta de cal en Condorcocha (Junín), proyecto que demandará una inversión inicial de US$ 70 millones y tendrá una capacidad de producción de 200,000 toneladas anuales. La iniciativa, que forma parte de la estrategia de diversificación de Unacem hacia sectores como la minería y la construcción, prevé iniciar operaciones en junio de 2027. En esa línea, ¿qué nueva infraestructura alista la compañía en la planta de cal?

En detalle, Unacem presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para el proyecto “Acometida eléctrica a la planta de cal”, que contempla el desarrollo de obras civiles y electromecánicas necesarias para establecer el suministro eléctrico en media tensión de 22.9 kV (kilovoltio) para la planta de cal.

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Según el documento, esta infraestructura permitirá garantizar una potencia de 5.6 MVA (megavoltio – amperio), necesaria para la puesta en marcha de la primera línea de producción de la planta de cal. El proyecto contempla la implementación de 843 metros de electroductos y 31 buzones de concreto armado, como parte del sistema de canalización eléctrica.

Nueva planta de cal: Unacem prevé iniciar operaciones en junio de 2027 y alcanzar una capacidad de producción de 200,000 toneladas anuales. Foto: Unacem

¿Cuánta inversión demandará la nueva infraestructura?

El ITS explica que la ejecución de las obras civiles y electromecánicas demandará una inversión estimada de S/ 2.1 millones (US$ 625,000), monto que no incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV).

En tanto, las canalizaciones, electroductos y buzones de concreto armado tendrán una vida útil operativa estimada de entre 25 y 30 años , de acuerdo con el documento. Esta infraestructura auxiliar estará vinculada al funcionamiento de la nueva planta de cal y no ampliará la vida útil general de las operaciones de cemento y cal aprobadas para la Unidad Condorcocha.

Según el cronograma presentado en el ITS, la ejecución de la acometida eléctrica tendrá una duración aproximada de tres meses y medio. Los trabajos comenzarán con las actividades preliminares y el movimiento de tierras, con una inversión de S/ 531,588. En el segundo y tercer mes se desarrollarán las obras civiles y la instalación de ductos, etapa que concentrará S/ 956,859.

Por último, durante el tercer y medio mes se realizarán las labores de montaje y acabados, con una inversión de S/ 637,908. En total, las tres etapas representan los S/ 2.1 millones previstos para la implementación de esta infraestructura.

Durante su etapa de operación, el sistema suministrará energía en 22.9 kV y tendrá una capacidad de 5.6 MVA, suficiente para atender la demanda prevista para la primera línea de producción de la nueva planta de cal. Esta línea estará centrada en el funcionamiento de un horno vertical con capacidad de 600 toneladas por día (TPD).

La energía será suministrada desde la Subestación Condorcocha, propiedad de Unacem Perú, ubicada a unos 900 metros del punto de recepción. El suministro se realizará mediante los 843 metros de electroductos enterrados y 31 buzones de inspección contemplados en el proyecto.

Acometida eléctrica: el proyecto contempla 843 metros de electroductos enterrados y 31 buzones para llevar energía en media tensión a la planta. Foto: Unacem

¿Qué capacidad tendrá la planta?

El ITS precisa que, si bien la acometida eléctrica es una infraestructura auxiliar y no realiza directamente el proceso de producción de cal, su implementación permitirá iniciar las operaciones de la nueva planta. Así, la capacidad estimada de producción de cal viva (CaO) pasará de cero en la etapa de preoperación a 1,000 toneladas por día (TPD) con el proyecto .

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En paralelo, la capacidad instalada de la red de acometida eléctrica para la línea de cal pasará de 0 a 5.6 MVA, incremento que corresponde exclusivamente al enrutamiento de la red de potencia auxiliar del proyecto.