La empresa minera canadiense Panoro Minerals suscribió un nuevo acuerdo de cooperación vinculado al avance de su proyecto Cotabambas, de cobre, oro y plata, ubicado en la región Apurímac. El convenio refuerza el trabajo de la compañía en la zona y contempla acciones orientadas al desarrollo del distrito.

El acuerdo, firmado con el Municipio de Cotabambas, considera iniciativas lideradas por la Municipalidad para mejorar las carreteras locales y vías de acceso en los ocho barrios que conforman el distrito. Estas acciones tienen como objetivo mejorar la conectividad y la infraestructura, además de contribuir a las condiciones de vida de los residentes. Las propuestas de los presidentes de los ocho barrios fueron tomadas en cuenta para la elaboración del convenio.

La firma se produce mientras Panoro Minerals continúa con las actividades de exploración de Cotabambas, proyecto del que posee el 100%. Actualmente, la compañía desarrolla un programa de perforación orientado a ampliar los recursos de mayor ley del proyecto, que concentra mineralización de cobre, oro y plata.

Avances en proyecto Cotabambas

En cuanto a sus recursos, Cotabambas registra 507.3 millones de toneladas de recursos minerales indicados, con una ley de 0.33% de cobre, 0.20 gramos por tonelada de oro y 2.42 gramos por tonelada de plata. Asimismo, cuenta con 496 millones de toneladas de recursos inferidos, con leyes de 0.27% de cobre, 0.17 gramos por tonelada de oro y 2.53 gramos por tonelada de plata.

Dentro de estos recursos existe un componente de mayor ley. Los recursos indicados de este segmento suman 129 millones de toneladas, con una ley de 0.70% de cobre, 0.44 gramos por tonelada de oro y 4.12 gramos por tonelada de plata. En tanto, los recursos inferidos alcanzan 93.1 millones de toneladas, con leyes de 0.59% de cobre, 0.41 gramos por tonelada de oro y 5.31 gramos por tonelada de plata.

Con su actual programa de perforación, Panoro Minerals busca ampliar estos recursos de mayor ley. La exploración constituye así uno de los principales frentes de trabajo de la compañía en Cotabambas, mientras el nuevo acuerdo establece acciones de cooperación con el municipio y las comunidades del distrito.

El convenio suscrito en 2026 da continuidad a la relación que Panoro mantiene con Cotabambas. La empresa señaló que anteriormente celebró acuerdos de cooperación similares con administraciones municipales previas, manteniendo una línea de trabajo conjunto en torno al desarrollo social y al avance del proyecto.

Como parte de este vínculo con el distrito, Panoro Minerals también participó en el desfile por el Día de la Independencia de 2026, realizado el 29 de julio en Cotabambas. La compañía señaló que estas acciones forman parte de su compromiso con el desarrollo económico y social del Perú y con el fortalecimiento de la relación con el municipio y las comunidades de la zona.