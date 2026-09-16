La minera canadiense C3 Metals amplió la mineralización de cobre identificada en su proyecto Khaleesi, ubicado en la región Cusco, tras los nuevos resultados obtenidos durante su campaña de perforación. La compañía reportó extensos tramos con presencia de cobre, oro, plata y molibdeno, y continúa evaluando el potencial del proyecto.

Entre los principales hallazgos, C3 Metals identificó un tramo de 164.6 metros con 0.35% de cobre equivalente y otro de 119.5 metros con 0.30% de cobre equivalente. Estos resultados permitieron extender la mineralización hacia el norte y confirmar su presencia hasta aproximadamente 500 metros de profundidad.

La zona mineralizada también presenta una extensión superior a 500 metros de este a oeste y permanece abierta hacia el norte, este y oeste. Para la compañía, estos resultados permiten seguir evaluando la continuidad de la mineralización y definir nuevas áreas que podrían ser exploradas mediante perforaciones.

Estudio de C3 Metals permitirá obtener mayor información sobre el subsuelo y ayudar a la empresa a identificar nuevas zonas para continuar con la exploración y definir futuras perforaciones. (Foto referencial: Andina).

C3 Metals avanza con la perforación en Khaleesi

Hasta el momento, C3 Metals ha completado aproximadamente 15,100 metros de perforación en 33 pozos en Khaleesi, desde 17 plataformas, mientras que un sondaje adicional se encontraba en ejecución. La campaña está orientada a evaluar distintas zonas con presencia de cobre identificadas en el proyecto.

La empresa también viene utilizando estudios geofísicos para ampliar el conocimiento sobre el subsuelo y ubicar nuevas zonas de interés. En ese marco, completó un estudio de magnetometría y gravedad mediante drones sobre 900 hectáreas y decidió extenderlo a otras 600 hectáreas, ampliando el área evaluada.

Como siguiente paso, C3 Metals prevé iniciar antes de finalizar septiembre de 2026 un estudio de polarización inducida en tres dimensiones, cuyos trabajos espera completar durante el cuarto trimestre. La compañía utilizará esta información para identificar posibles zonas de interés en profundidad y orientar las siguientes etapas de exploración.

En paralelo, continuará con la perforación de otras zonas identificadas en Khaleesi, además de realizar trabajos de mapeo y muestreo de suelos durante el cuarto trimestre de 2026. Con estos trabajos, la empresa busca ampliar el conocimiento del proyecto y definir nuevas áreas para futuras perforaciones.

El proyecto Khaleesi

Khaleesi forma parte del cinturón cuprífero Andahuaylas-Yauri, en el sur del Perú, una zona que también alberga importantes operaciones mineras como Las Bambas, Constancia y Antapaccay. C3 Metals cuenta con aproximadamente 31,000 hectáreas dentro de este cinturón a través de sus proyectos Khaleesi y Jasperoide.

La compañía prevé seguir reportando los resultados de los análisis de las muestras conforme sean recibidos y verificados. Asimismo, continuará con los trabajos de exploración en Khaleesi para evaluar la extensión de la mineralización y avanzar en la definición de nuevos objetivos para futuras campañas de perforación.