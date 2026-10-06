Paramount Skydance completó el martes la adquisición de Warner Bros Discovery, una operación que fusiona a dos de los estudios más emblemáticos de Hollywood en un gigante mediático de televisión, noticias y cine, bajo el control de David Ellison.

La compañía resultante, rebautizada como Skydance, reúne a los estudios de cine Paramount y Warner Bros, las cadenas de noticias CBS News y CNN, y las televisoras HBO y CBS. Ellison planea fusionar con el tiempo las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max.

“Hoy es un día histórico, no solo para Skydance sino para toda nuestra industria”, declaró Ellison, cuyo padre, el multimillonario Larry Ellison, fundador de Oracle, es cercano al presidente estadounidense Donald Trump.

Skydance empezó a cotizar el martes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “SKYD”, mientras que los accionistas de Warner Bros Discovery recibirán alrededor de 31 dólares por acción en efectivo.

La operación se cerró menos de una semana después de que un juez federal en California aprobara un acuerdo entre Paramount y 12 estados de Estados Unidos que habían presentado una demanda para bloquear la transacción por motivos antimonopolio.

Paramount ganó en febrero una guerra de ofertas contra Netflix por Warner Bros Discovery, y la administración Trump aprobó en junio el acuerdo, una de las mayores fusiones mediáticas de la historia, sin exigir cambios en su modelo de negocio.

Estudios de Warner Bros. en Burbank, California. Fotógrafa: Caroline Brehman/Bloomberg.

Skydance, que tendrá cerca de US$ 70,000 millones de ingresos anuales, señaló que apunta a más de US$ 6,000 millones en ahorros de costos en un plazo de tres años.

Ellison será presidente y director ejecutivo, mientras que el exdirector de Mattel, Ynon Kreiz, ejercerá como codirector ejecutivo encargado de las operaciones diarias y de integrar las dos empresas.

El acuerdo contó con el respaldo de US$ 47,000 millones en nuevo capital liderado por la familia Ellison, la firma de capital privado RedBird Capital y los fondos soberanos de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi.

Larry Ellison aportó financiación clave y una garantía para los prestamistas que respaldan la operación. La familia Ellison posee la mayor participación de acciones en Skydance.

Los opositores al acuerdo en la industria cinematográfica han dicho que la empresa resultante recortará puestos de trabajo en Hollywood y reducirá la producción anual de películas, mientras que grupos de medios informativos señalaron el riesgo de que la independencia de CNN se vea comprometida.

El fallo sobre la demanda antimonopolio incluye varias salvaguardias al respecto, entre ellas un consejo destinado a proteger la independencia editorial de CNN.

A fines de septiembre, la administración Trump intentó impedir el acceso a la Casa Blanca a los reporteros de CNN y los medios MS NOW y Politico, a los que acusa de ofrecer únicamente una cobertura negativa de su gestión.