Paramount Skydance acordó postergar su fusión con Warner Brothers Discovery mientras se resuelve una demanda presentada por varios estados de Estados Unidos, dijo la empresa el viernes en un escrito judicial.

Si el acuerdo finalmente se concreta, la nueva empresa resultante de la fusión redefiniría la industria del entretenimiento y los medios de comunicación. Además, representaría una gran victoria para sus propietarios, la familia Ellison, aliados cercanos del presidente Donald Trump.

Una jueza federal de California había ordenado a las empresas pausar temporalmente el acuerdo de US$ 110,000 millones en un fallo del lunes, apenas dos días antes de que la Unión Europea diera una aprobación condicionada a la fusión.

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Paramount acordó retrasar el acuerdo hasta junio de 2027, informó la compañía.

El gobierno Trump aprobó el megacuerdo el 12 de junio sin exigir un solo cambio, despejando el camino para una de las mayores fusiones de medios en años.

Junio 2027

“La transacción en cuestión no se cerrará, consumará ni completará de ninguna otra manera, y los demandados no tomarán ninguna medida, directa o indirectamente, para integrar o consolidar sus operaciones conforme a la transacción hasta que se determine el fondo de estos litigios o hasta el 1 de junio de 2027”, indicó el documento presentado por Paramount ante los tribunales de California.

La parte demandada suspenderá la fusión de US$ 110,000 millones a menos que un juez se pronuncie antes de la fecha (junio de 2027) en que se resuelvan el fondo de las demandas presentadas por los fiscales generales estatales y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

El conglomerado de medios Paramount Skydance aceptó este viernes congelar la transacción de fusión con Warner Bros. Discovery hasta junio del año que viene, mientras la Justicia de EE.UU. examina una demanda presentada por 12 estados que acusan al acuerdo de crear monopolio. (Foto: Paramount / WBD)

La medida se produce dos días después de que el gigante mediático solicitara una audiencia probatoria para salvar su acuerdo de fusión con Warner, argumentando que la demanda presentada por los fiscales busca una “medida extraordinaria y drástica”, sin darle a la compañía “la oportunidad de una audiencia completa y justa”.

La decisión responde a una demanda presentada por 12 estados, liderados por California y Nueva York, que argumenta que la fusión “eliminaría la competencia” en Hollywood y viola una ley federal de 1914 que prohíbe las fusiones que probablemente reduzcan sustancialmente la competencia.

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La operación daría a la compañía resultante cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

A la demanda de los doce estados se suma la del sindicato de guionistas de Hollywood (WGA, en inglés), que solicitó este miércoles ante un tribunal federal de California una medida cautelar preliminar para mantener bloqueado el acuerdo de fusión.

La unión de trabajadores, que agrupa a cerca de 20,000 miembros, argumentó que la polémica transacción provocará una pérdida masiva de empleos y que uno de los riesgos de esta fusión recaía en que “los guionistas cobrarán menos y tendrán menos oportunidades de empleo”.

Por su parte, la Comisión Europea dio luz verde para que Paramount Skydance adquiera Warner Bros. Discovery a condición de que la primera implemente ciertas medidas para evitar problemas de competencia en la distribución cinematográfica en los países del Espacio Económico Europeo.

Elaborado con información de AFP y EFE