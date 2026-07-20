La operación entre Warner Bros. Discovery y Paramount aún espera aprobación regulatoria. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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Una juez federal de Oakland (California), requerida en procedimiento de urgencia, ordenó el lunes suspender la compra del grupo de medios Warner Bros Discovery (WBD) por su competidor Paramount Skydance, después de que una coalición de 12 estados del país presentara una demanda para frenar el proceso por riesgos de monopolio.

Los fiscales de 12 estados estadounidenses, encabezados por California, impugnaron judicialmente la adquisición, que valora a WBD en US$ 110,000 millones, incluida la deuda, por estimar que la combinación de ambas empresas supondrá un riesgo para la libre competencia y los consumidores.

La jueza del Distrito Norte de California emitió una orden de restricción temporal que impide a Paramount cerrar la transacción por al menos 14 días y programó una audiencia para el próximo 3 de agosto para determinar la decisión, según NBC News.

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