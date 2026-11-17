No es un secreto que el mercado de telecomunicaciones ha cambiado en los últimos años: las líneas de internet móvil pasaron de 24.7 millones a 33.1 millones entre 2019 y 2025. Mientras que, en el segmento residencial, las conexiones de internet fijo casi se duplicaron, pasando de 2.4 millones a 4.4 millones.

La demanda por parte de los usuarios también evolucionó: el consumo promedio mensual de datos por línea móvil se cuadruplicó, de 6 GB en 2019 a 25 GB en 2025. La velocidad promedio contratada de internet residencial pasó de 17 Mbps a 321 Mbps, multiplicándose por 19 en ese periodo . Este es el escenario que encontrará Millicom (Tigo) en Perú.

Carlos Huamán, CEO de DN Consultores, menciona que la llegada de esta compañía refleja un cambio en su estrategia regional: después de operar durante dos décadas en mercados de bajos ingresos, la firma ha reorientado su crecimiento hacia América Latina y economías de ingresos medios.

“Millicom a lo largo del tiempo se ha caracterizado por operar en mercados con un ticket bajo, con un ARPU bajo. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos observado que esa estrategia ha ido cambiando”, explicó a Gestión. En Chile, por ejemplo, el ticket promedio del servicio móvil es casi el doble respecto a Perú.

A ello se suma la evolución de la competencia en el mercado peruano: la expansión de la cobertura ha cambiado la dinámica del sector. Parte de ese crecimiento se ha conseguido mediante alianzas con proveedores de infraestructura, acuerdos mayoristas con operadores de fibra óptica nacional y metropolitana, redes neutras y operadores de infraestructura móvil rural.

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Sin embargo, el desafío de Millicom no se limitará a ampliar su cobertura, sino también a responder ante una demanda de conectividad cada vez mayor . Huamán advirtió que el consumo de datos seguirá creciendo a medida que evolucionen las aplicaciones utilizadas por personas y empresas, así como las tecnologías que permiten acceder a servicios que requieren mayor capacidad de conexión.

En este escenario, consideró que la fibra óptica será clave para atender las mayores exigencias de velocidad en el segmento residencial, mientras que el despliegue progresivo del 5G impulsará el consumo de datos en el negocio móvil.

Desde una perspectiva comercial, José Ruidías Rojas, profesor de Marketing de la Pacífico Business School, identificó dos características centrales del mercado peruano de telecomunicaciones: la alta competencia entre operadores y la importancia de la calidad del servicio, más allá de las promociones y tarifas.

“Hay una hipercompetitividad, sobre todo en términos de estrategias comerciales que son muy agresivas, particularmente en precios”, relató. Como muestra de esta dinámica, señaló que el liderazgo del mercado ha ido cambiando entre los operadores a lo largo de los años, sin que una sola compañía haya logrado mantener una posición indiscutible de manera sostenida.

Para Ruidías, esta competencia no se limita a ofrecer tarifas más bajas o promociones atractivas. “La calidad del servicio también juega un papel determinante en la preferencia de los usuarios”, sostuvo. En esa línea, consideró que la experiencia de los usuarios y la capacidad de ofrecer un servicio competitivo son factores que los operadores deben cuidar para sostener su posición en el mercado .

¿Habrá una reconfiguración del mercado?

Cabe recordar que, en internet móvil, la mexicana Claro lidera con una participación de 33.39%, seguido de Bitel (24.68%) y Entel (22.72%). Movistar ocupa el cuarto lugar, con 18.95%, mientras que los operadores móviles virtuales y otros concentran apenas el 0.27%.

En internet fijo, en cambio, la disputa por el liderazgo es más ajustada. Movistar encabeza el segmento con una participación de 24.31%, seguido muy de cerca por Win, con 24.22%. Claro ocupa el tercer lugar, con 21.74%; Wow alcanza el 11.64% y MiFibra, el 6.26%. Bitel, por su parte, registra una participación de 2.03%.

Frente a esta composición del mercado, para el representante de DN Consultores una de las principales oportunidades para Millicom estaría en fortalecer el negocio de internet residencial. “La compañía podría replicar en Perú el modelo que desarrolla en otros países, donde combina servicios móviles y fijos”, remarcó. “Eso favorece a nivel comercial el empaquetamiento”, agregó.

Para ello, Millicom podría aprovechar los acuerdos de Entel con redes metropolitanas neutras, que son de largo plazo y permiten ampliar la capacidad y cobertura según las necesidades del negocio. “Esto le daría margen para definir sus futuras inversiones en fibra óptica, cuya implementación requiere tiempo, permisos y recursos”, esbozó.

Ante la posibilidad de que Claro o Bitel aprovechen el cambio de propiedad para captar usuarios de Entel, Huamán consideró que ningún operador tiene una ventaja claramente definida. Recordó que Perú es el mercado móvil más competido de Sudamérica y que los cuatro operadores mantienen campañas comerciales intensivas para atraer y retener.

Sin embargo, la mayor integración de servicios móviles y fijos podría modificar la competencia en el negocio residencial. Actualmente, Claro y Movistar tienen una mayor presencia en la oferta de paquetes que combinan ambos servicios, mientras que Bitel participa en menor medida. “ Entel también podría ganar espacio en esta modalidad bajo la gestión de Millicom ”, alegó .

¿Y qué pasará en el mercado móvil? En este negocio, el ejecutivo prevé un mayor desarrollo de los servicios basados en tecnología 5G, especialmente en el segmento empresarial (B2B). No obstante, advirtió que Millicom también tendrá que evaluar cómo fortalecer su infraestructura de fibra óptica, considerando que Claro y Movistar cuentan con una presencia importante a nivel nacional, mientras que Entel no tiene una red equivalente.

Entre las alternativas mencionó los acuerdos con terceros (como redes neutras) o el crecimiento mediante adquisiciones. Desde una perspectiva comercial, el vocero de Pacífico Business School, también consideró que la llegada de Millicom no provocaría un cambio drástico e inmediato en el mercado. A su juicio, la compañía tiene experiencia suficiente en el sector para mantener una operación competitiva, pero advirtió que su estrategia de eficiencia no debería comprometer la calidad del servicio que actualmente ofrece Entel.

En esa línea, recordó que uno de los atributos que hoy distinguen a Entel es precisamente su nivel de servicio, por lo que una estrategia enfocada exclusivamente en reducir costos podría provocar una pérdida importante de clientes. Ruidías tampoco espera que Millicom desplace rápidamente a Claro o Bitel de sus actuales posiciones. Opinó que la mayor oportunidad estará en hacer crecer la base de usuarios que ya tiene Entel, mediante la venta conjunta de servicios móviles y de internet fijo, así como paquetes familiares que permitan concentrar varias líneas en una misma oferta.

¿Qué cambios sentirá el usuario?

Para los próximos dos o tres años, ambos especialistas identifican una mayor presión competitiva, aunque desde perspectivas distintas. Huamán apuntó a una competencia con mayor integración de servicios y cobertura nacional, mientras que Ruidías proyectó una disputa más intensa en tarifas, promociones y paquetes comerciales.

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El especialista también anticipó que los usuarios podrían encontrar promociones por portar su línea desde otro operador o contratar conjuntamente servicios de internet móvil y fijo. Sin embargo, recomendó prestar atención a las condiciones posteriores a las ofertas de introducción y evaluar si realmente necesitan los beneficios incluidos en los planes.

Respecto a un eventual cambio de marca de Entel a Tigo, Ruidías dijo que es una posibilidad, dado que Millicom suele utilizar esta última en sus operaciones regionales.

Claves

Economía de escala: Huamán identificó como ventaja competitiva la presencia regional de Millicom. Al operar en más de diez países, la compañía puede aprovechar su escala para negociar la compra de antenas, equipos electrónicos, fibra óptica y otros componentes de red en mejores condiciones. Según el CEO de DN Consultores, esto puede traducirse en una optimización progresiva de sus inversiones de capital.

Huamán identificó como ventaja competitiva la presencia regional de Millicom. Al operar en más de diez países, la compañía puede aprovechar su escala para negociar la compra de antenas, equipos electrónicos, fibra óptica y otros componentes de red en mejores condiciones. Según el CEO de DN Consultores, esto puede traducirse en una optimización progresiva de sus inversiones de capital. Clientes: José Ruidías arguyó que Millicom podría aprovechar los clientes móviles que ya tiene Entel para ofrecerles también internet residencial. Como ejemplo, menciona a los hogares donde una persona tiene Entel, pero contrata internet fijo con otro operador. El docente plantea que la compañía podría desarrollar paquetes familiares que agrupen líneas móviles de distintos integrantes del hogar y el servicio de internet. Esta estrategia permitiría ampliar su base de clientes y generar eficiencias en costos.