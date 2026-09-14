El desempeño del internet móvil 4G mejoró en agosto. El promedio nacional llegó a 79.84%, por encima del 79.54% registrado en julio, de acuerdo con el Panel de Monitoreo de Internet Móvil de OSIPTEL.

En el ranking por empresas operadoras, Entel obtuvo el mayor índice de calidad, seguida por Claro, Bitel y Movistar. ¿Qué resultados alcanzó cada compañía?

Entel encabeza el ranking de calidad 4G

El índice de calidad de Entel llegó a 80.76% en agosto, con lo que se ubicó en el primer lugar del ranking elaborado por OSIPTEL. Claro alcanzó 80.07%, mientras que Bitel registró 79.32% y Movistar, 78.96%.

El resultado muestra una diferencia de 1.80 puntos porcentuales entre la operadora con el mayor índice y la que ocupó el cuarto lugar.

El regulador construye este indicador a partir de la experiencia directa del usuario y considera variables como velocidad de descarga, velocidad de subida, latencia, pérdida de paquetes y tiempo de cobertura.

A nivel geográfico, Callao registró el mejor desempeño nacional, con 81.91%, seguido por Lima, con 81.38%, y Tumbes, con 81.10%.

En el extremo inferior del ranking regional se ubicaron Huancavelica (77.87%), Madre de Dios (77.36%) y Loreto (72.68%).

¿Qué pasó con la velocidad, cobertura y latencia?

El avance del índice nacional estuvo acompañado por mejoras en algunos de los indicadores que componen la medición.

La velocidad promedio de descarga llegó a 12.92 Mbps, frente a los 12.84 Mbps de julio. En este indicador, Claro lideró con 13.26 Mbps, seguida por Bitel con 12.98 Mbps, Entel con 12.74 Mbps y Movistar con 12.41 Mbps.

En velocidad de subida, el promedio nacional fue de 3.23 Mbps, superior a los 3.19 Mbps del mes previo. Entel obtuvo el primer lugar con 3.57 Mbps, seguida por Bitel (3.16 Mbps), Claro (3.15 Mbps) y Movistar (3.14 Mbps).

Por su parte, el tiempo de cobertura alcanzó 91.24% a nivel nacional. En este indicador, Movistar registró 94.94%, Entel 91.59%, Bitel 91.09% y Claro 89.13%.

La latencia, que mide el retardo en el acceso a contenidos en línea, promedió 55.39 milisegundos. Bitel presentó el menor registro, con 51.63 ms, seguida por Claro (52.38 ms), Movistar (58.30 ms) y Entel (61.55 ms).

Finalmente, la pérdida de paquetes de datos bajó a 0.79%, frente al 0.82% de julio. Claro obtuvo el menor porcentaje, con 0.67%, seguida por Entel (0.74%), Movistar (0.89%) y Bitel (0.95%).