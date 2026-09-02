El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que, al cierre del segundo trimestre del 2026, el mercado peruano alcanzó los 39.64 millones de líneas móviles, considerando solo aquellas que cursaron tráfico en los últimos 3 meses.

Según la información reportada por las empresas operadoras y publicada en el portal informativo Punku del Osiptel, en Lima y Callao se agrupan el 37.86% del total de líneas móviles con 15.01 millones, mientras que, en las otras regiones, en conjunto, se concentra el 62.14 % del total con 24.64 millones de líneas móviles.

Además de Lima y Callao, las otras regiones con mayor número de líneas móviles que cursaron tráfico en los últimos tres meses fueron La Libertad (2.44 millones), Piura (2.17 millones), Arequipa (2.07 millones) y Junín (1.65 millones).

Vía OSIPTEL: entérate el récord que se registró en agosto sobre el número de líneas móviles que cambiaron de operador. (Foto: Pixabay)

Claro lidera el mercado móvil

Por empresa operadora, Claro tiene el 33.39% de participación del mercado de líneas móviles que cursaron tráfico en los últimos tres meses, seguida de Bitel con el 24.68%, Entel con el 22.72%, y Movistar con el 18.95%. En tanto, el resto de los operadores móviles, en conjunto, registra el 0.27% restante.

Es importante precisar que las líneas móviles que cursan tráfico son aquellas que reciben y/o consumen activamente datos, llamadas o mensajes en la red móvil.

Crece el número de líneas pospago

En cuanto a la participación por modalidad de contratación, las líneas con renta mensual (que incluyen tanto pospago como control) que cursaron tráfico en los últimos tres meses sumaron 20.96 millones, lo que representó un incremento de más de 11% respecto al segundo trimestre del 2025, cuando se reportaron 18.76 millones de líneas.

En tanto, las líneas bajo la modalidad prepago que registraron tráfico en ese mismo periodo alcanzaron los 18.69 millones, a junio de 2026.

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