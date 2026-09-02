Líneas móviles. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que, al cierre del segundo trimestre del 2026, el mercado peruano alcanzó los 39.64 millones de líneas móviles, considerando solo aquellas que cursaron tráfico en los últimos 3 meses.

Según la información reportada por las empresas operadoras y publicada en el portal informativo Punku del Osiptel,

Además de Lima y Callao, las otras regiones con mayor número de líneas móviles que cursaron tráfico en los últimos tres meses fueron La Libertad (2.44 millones), Piura (2.17 millones), Arequipa (2.07 millones) y Junín (1.65 millones).

Vía OSIPTEL: entérate el récord que se registró en agosto sobre el número de líneas móviles que cambiaron de operador. (Foto: Pixabay)
Vía OSIPTEL: entérate el récord que se registró en agosto sobre el número de líneas móviles que cambiaron de operador. (Foto: Pixabay)

Claro lidera el mercado móvil

Por empresa operadora, Claro tiene el 33.39% de participación del mercado de líneas móviles que cursaron tráfico en los últimos tres meses, seguida de Bitel con el 24.68%, Entel con el 22.72%, y Movistar con el 18.95%. En tanto, el resto de los operadores móviles, en conjunto, registra el 0.27% restante.

Es importante precisar que las líneas móviles que cursan tráfico son aquellas que reciben y/o consumen activamente datos, llamadas o mensajes en la red móvil.

Crece el número de líneas pospago

En tanto, las líneas bajo la modalidad prepago que registraron tráfico en ese mismo periodo alcanzaron los 18.69 millones, a junio de 2026.

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