Motorola inauguró su primer Motorola Store en Perú, con el que busca fortalecer su presencia en el mercado local y generar un nuevo punto de contacto directo con los consumidores. La tienda está ubicada en el tercer piso de Mall del Sur, en Lima, y reúne el portafolio de smartphones y accesorios de la marca.

El nuevo establecimiento abrió sus puertas el viernes 18 de septiembre de 2026 y permitirá a los consumidores conocer, comparar y probar los distintos equipos antes de realizar una compra. La compañía también plantea el espacio como un punto de asesoría para que los usuarios puedan elegir el dispositivo que mejor se adapte a sus necesidades.

“La apertura de nuestro primer Motorola Store en Perú es un paso importante para nosotros. Queremos seguir creciendo en el país y, al mismo tiempo, estar cada vez más cerca de nuestros consumidores”, señaló Nicolás Von Wussow, Country Manager de Motorola Perú.

Nuevo espacio y portafolio de Motoralo

Más allá de la venta, el establecimiento funcionará como un espacio de interacción con los productos, donde los consumidores podrán resolver dudas y recibir asesoría. La apertura forma parte de la estrategia de Motorola para fortalecer su presencia en Perú y generar nuevos puntos de contacto con sus consumidores.

El Motorola Store incorpora también la propuesta Lifestyle Tech de la compañía, que integra tecnología, innovación y diseño en distintos momentos de la vida cotidiana.

En cuanto al portafolio, la tienda ofrecerá equipos de las líneas motorola signature, motorola edge, moto g y los plegables motorola razr, con modelos como el edge 70, edge 70 pro, edge 70 fusion, razr 70, razr 70 ultra, razr fold y distintos equipos de la familia moto g. La oferta se complementará con accesorios como moto watch, moto tag2, moto buds 2, moto buds 2 plus y moto sound flow.

Crisis global de memorias elevará costos en segundo semestre en Perú

En entrevista con Gestión, Germán Greco, gerente general de América Latina Sur de Motorola, señaló que la compañía prevé una segunda mitad del año más compleja por el desabastecimiento global de memorias RAM, lo que elevaría los costos de los dispositivos y podría trasladarse a los precios finales en Perú y la región.

En Perú, los costos aún se mantienen en niveles similares a los del año pasado, pero Motorola prevé que el impacto se refleje durante el segundo semestre. Para mitigar el efecto, la compañía viene anticipando sus compras y proyectando con mayor precisión los volúmenes necesarios para mantener precios competitivos.

Greco añadió que Motorola cuenta con un adelanto en la compra de memorias y que su pertenencia a Lenovo, uno de los mayores compradores del insumo a nivel mundial, contribuye a asegurar el abastecimiento. Sin embargo, advirtió que una eventual nueva fábrica de memorias tomaría alrededor de tres años en implementarse.