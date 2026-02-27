El mercado de telecomunicaciones móviles en el Perú mantuvo su crecimiento durante 2025. Al cierre del año, el país alcanzó los 38.2 millones de líneas móviles que cursaron tráfico en los últimos tres meses, lo que representa un incremento de 0.8% frente al mismo periodo de 2024, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Este indicador considera únicamente las líneas que generaron o recibieron tráfico de voz, SMS o datos en el último trimestre, excluyendo las comunicaciones hacia o desde servicios gratuitos de los operadores, lo que permite medir el uso efectivo del servicio.

Participación de mercado

De acuerdo con la información reportada por las empresas operadoras bajo la Norma de Requerimientos de Información Periódica (NRIP), el mercado presenta la siguiente distribución:

Claro lidera con 34% de participación

Bitel alcanza el 24.6%

alcanza el 24.6% Movistar registra el 21.9%

registra el 21.9% Entel concentra el 19.2%

concentra el 19.2% Los operadores móviles virtuales suman el 0.3% restante

Predominio de líneas con renta mensual

En cuanto al tipo de contratación, las líneas con renta mensual -que incluyen planes pospago y control- continúan liderando el mercado. Al cierre de 2025, estas sumaron 19.97 millones, lo que equivale a más del 52% del total de líneas activas con tráfico.

Por su parte, las líneas prepago que registraron actividad en el mismo periodo alcanzaron los 18.26 millones, consolidándose como un segmento relevante, aunque en menor proporción frente a los planes con pago fijo.

Más de 43 millones de líneas activas en total

Si se consideran todas las líneas móviles habilitadas en el país, independientemente de su uso, el número total superó los 43 millones al cierre del cuarto trimestre de 2025.

Este universo incluye tanto líneas activas con tráfico como aquellas que, pese a estar habilitadas, no registraron uso reciente.

Un servicio clave para el desarrollo

El Osiptel destacó que los servicios públicos de telecomunicaciones móviles se han consolidado como uno de los pilares de la conectividad en el país. Su cobertura nacional abarca la telefonía, la mensajería y el internet móvil, facilitando la comunicación entre ciudadanos, el acceso a redes sociales, el comercio electrónico, la banca digital, el uso de aplicativos y el entretenimiento.

De esta manera, el avance del mercado móvil no solo refleja la expansión del sector, sino también su papel en la integración y desarrollo económico y social del Perú.