Integratel Perú (Movistar) —empresa que adquirió Telefónica del Perú hace casi un año— generó S/ 229 millones en eficiencias durante el 2025, mejoró su resultado operativo en S/ 639 millones interanuales y elevó su margen EBITDA en cuatro puntos porcentuales. Sin embargo, el avance aún no significa que se acerque al retorno de utilidades: la compañía cerró el ejercicio con una pérdida neta de S/ 1,729 millones, mientras que el patrimonio se situó en S/ 675 millones al cierre del último trimestre.

En términos operativos, el EBITDA sin deterioro de activos (proformado) se aproximó a S/ 606 millones, superando ampliamente el nivel de 2024, según su Informe de Resultados al cierre del 2025. No obstante, los ingresos totales cayeron 12.6% interanual, hasta S/ 5,262 millones, reflejo de una reestructuración comercial que prioriza clientes de mayor rentabilidad por encima del volumen.

Los ingresos móviles retrocedieron 13.4% y los del negocio fijo, 21.2% al cierre del cuarto trimestre versus el mismo periodo del 2024. En contraste, la fibra óptica creció 28.5%, el ARPU pospago aumentó 2.2% y el churn por portabilidad se redujo de 2.9% a 2.2%, indicadores que la empresa atribuye a una mayor disciplina comercial y a la estrategia de convergencia.

Una fuente de la compañía reconoció que parte de la contracción de ingresos responde a decisiones estratégicas como la reestructuración de canales de venta, la menor exposición a segmentos menos rentables y el foco en la oferta convergente “Movistar Total”. “Se han tomado decisiones que, quizá, en el corto plazo afecten los ingresos, pero que sientan las bases para el crecimiento hacia el 2027”, señaló.

Además, aseguró que han superado sus expectativas iniciales en la velocidad de ejecución del plan de eficiencias; “estamos yendo más rápido de lo que nos habíamos planteado inicialmente”, comentó.

Desafío financiero 2026

Al cierre del 2025, Integratel Perú reportó S/ 6,862 millones en deuda concursal reconocida y un ratio de liquidez de 0.87 veces, inferior al trimestre previo. El procedimiento concursal ordinario ante Indecopi, al que se acogió en febrero del 2025, suspendió el devengo de intereses financieros, lo que ha aliviado temporalmente el resultado no operativo.

Cabe indicar que la instalación de la Junta de Acreedores está prevista para el segundo semestre de 2026, cuando se presentará formalmente el plan de reestructuración. Según la fuente, la empresa espera que el proceso de reconocimiento de deuda se cierre para “avanzar con los próximos pasos de transformación”, aunque no se ha detallado cómo se atenderán las obligaciones financieras.

Respecto al plan de eficiencias —que en 2025 incluyó renegociación de contratos, optimización de proveedores, rediseño de procesos internos, ajustes en la estructura operativa y de personal— este continuará durante 2026. La compañía asegura haber identificado “nuevas palancas” y aspira a igualar o incluso superar los ahorros obtenidos el año pasado. Recién al terminar de “ordenar la casa”, se entraría en una fase de expansión sostenida.

“Así como tuvimos un plan de eficiencias en 2025, tenemos palancas identificadas para 2026 y la idea es ejecutar todo este año. El orden de la casa tiene que finalizar en 2026; eso sienta las bases para el crecimiento”, dijo. ¿Y luego qué seguiría? “Nos vamos a enfocar en que los ingresos crezcan. De alguna forma, el plan de inversión que tenemos es lo que va a potenciar nuestros ingresos”, respondió, aunque evitó dar una cifra. Consultado por la posibilidad de incursionar en otros productos digitales como billeteras o moneda digital, como lo anunció otra operadora, indicó que no es parte de su foco.

Si bien evitó adelantar una cifra de Capex para 2026, la fuente indicó que la inversión seguirá orientada a la modernización de red y al cumplimiento de los compromisos regulatorios asociados a la banda de 3.5 GHz para la expansión del 5G, más allá de lo que se adjudicaron a finales de 2025, cuyo despliegue se ejecutará en un horizonte de cuatro años.

“Vamos a continuar con el plan de modernización y cumplir con todos los compromisos regulatorios asociados al despliegue de 5G. El 5G será una fuente de valor importante para la compañía”, dijo.

Foco 2026: convergencia y fibra óptica

De cara al 2026, Integratel apuntaría su estrategia comercial a profundizar el modelo de convergencia, priorizando clientes que contraten paquetes integrados bajo la propuesta “Movistar Total”, que agrupa servicios móviles, fibra óptica y televisión. La lógica sería elevar el ingreso promedio por usuario (ARPU), reducir la rotación (churn) y fortalecer la fidelización en un contexto de un mercado con más competidores.

“Estamos poniendo mucho foco en la segmentación de clientes y en aquellos que generen mayor valor para la compañía. Movistar Total es un atributo de diferenciación potente; queremos dar más beneficios a los clientes que tienen toda la oferta con nosotros”, dijo un allegado a la telcom.

De otro lado, la compañía también seguirá expandiendo su red de fibra óptica, donde identifica el mayor potencial de crecimiento orgánico. Más de 5 millones de hogares ya tienen acceso a su red y el objetivo sería migrar progresivamente a clientes desde tecnologías legacy hacia fibra, un segmento que mostró crecimiento de doble dígito (28%) en 2025.

En paralelo, continuará la modernización de herramientas digitales de ventas y atención, con foco en eficiencia operativa y mejora de experiencia del cliente, incluyendo automatización e inteligencia artificial en procesos internos.