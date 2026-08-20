Rafael Muente Schwarz retomó la presidencia ejecutiva de Osiptel tras la decisión del Tribunal del Servicio Civil. Foto: Hugo Pérez.
Rafael Muente Schwarz retomó la presidencia ejecutiva de Osiptel tras la decisión del Tribunal del Servicio Civil. Foto: Hugo Pérez.
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Redacción Gestión
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, luego de que la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil dejara sin efecto la sanción de destitución que había sido impuesta en su contra.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 004242-2026-SERVIR/TSC-Primera Sala, emitida el 14 de agosto de 2026.

En ella, el tribunal declaró fundado en parte el recurso de apelación presentado por Muente y modificó la .

De acuerdo con la resolución, la sanción de destitución quedó sin efecto al considerarse desproporcionada, con lo que se dio por culminado el procedimiento administrativo disciplinario y se habilitó su restitución al frente del organismo regulador de las telecomunicaciones.

Tras su reincorporación, señaló que continuará fortaleciendo una cultura institucional basada en buenas prácticas y criterios meritocráticos.

Asimismo, el organismo regulador reafirmó su compromiso con la mejora de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones y de la atención a los usuarios, en un entorno de libre y leal competencia.

El Tribunal del Servicio Civil dejó sin efecto la destitución de Muente al considerar que la sanción era desproporcionada. Foto: Osiptel.
El Tribunal del Servicio Civil dejó sin efecto la destitución de Muente al considerar que la sanción era desproporcionada. Foto: Osiptel.

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