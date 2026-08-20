Rafael Muente Schwarz retomó sus funciones como presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), luego de que la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil dejara sin efecto la sanción de destitución que había sido impuesta en su contra.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 004242-2026-SERVIR/TSC-Primera Sala, emitida el 14 de agosto de 2026.

En ella, el tribunal declaró fundado en parte el recurso de apelación presentado por Muente y modificó la decisión adoptada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

De acuerdo con la resolución, la sanción de destitución quedó sin efecto al considerarse desproporcionada, con lo que se dio por culminado el procedimiento administrativo disciplinario y se habilitó su restitución al frente del organismo regulador de las telecomunicaciones.

Tras su reincorporación, Osiptel señaló que continuará fortaleciendo una cultura institucional basada en buenas prácticas y criterios meritocráticos.

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Asimismo, el organismo regulador reafirmó su compromiso con la mejora de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones y de la atención a los usuarios, en un entorno de libre y leal competencia.