Nueva ley de crédito suplementario ajuste alcance de los reguladores sobre APP y PA. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La ley del crédito suplementario, que se oficializó el último domingo, no solo liberó S/ 4,160.3 millones para el Estado, sino que incluyó cambios no menores para nuevos proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), así como sus potenciales adendas.

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