En julio, Movistar ocupó el primer lugar en tres de los seis indicadores evaluados por la herramienta de Osiptel. (Foto: GEC)
En julio, Movistar ocupó el primer lugar en tres de los seis indicadores evaluados por la herramienta de Osiptel. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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se ubicó por quinto mes consecutivo en el primer lugar del ranking de desempeño 5G de “Checa tu Internet Móvil”, herramienta del , según informó la empresa.

En la medición correspondiente a julio, la operadora señaló que ocupó el primer lugar en tres de los seis indicadores considerados por la herramienta, entre ellos la velocidad de descarga.

De acuerdo con Movistar, el resultado coincide con el avance de la renovación de su infraestructura móvil. Actualmente, cerca del 60% del tráfico de datos de sus clientes ya circula por la nueva red, mientras la empresa continúa con el proceso de migración del resto de su tráfico.

La compañía señaló que esta modernización forma parte de los cambios que viene ejecutando en su operación. El despliegue de la nueva infraestructura ocurre, además, en un periodo de y ajustes en sus costos.

Cambios operativos y financieros

En el primer semestre del 2026, frente al mismo periodo del año anterior. En ese periodo, la empresa también acumuló S/239 millones en eficiencias.

Durante el primer semestre de 2026, Movistar reportó un crecimiento de 37% en su EBITDA y S/239 millones en eficiencias. (Foto: Archivo)
Durante el primer semestre de 2026, Movistar reportó un crecimiento de 37% en su EBITDA y S/239 millones en eficiencias. (Foto: Archivo)

Según información previa, estos resultados estuvieron vinculados a medidas como la renegociación de contratos y cambios en procesos internos. La empresa había señalado que parte de las eficiencias obtenidas sería destinada a inversiones relacionadas con su infraestructura.

Los cambios también coincidieron con variaciones en algunos de sus indicadores comerciales durante el segundo trimestre. El ingreso promedio por cliente aumentó 7% en el segmento de fibra óptica y 9% en prepago frente al mismo periodo del 2025.

El desempeño de Movistar en la medición de julio se conoce, así, mientras la empresa continúa con la reorganización de sus operaciones y la renovación de su infraestructura móvil, en un contexto en el que también ha reportado una mejora en sus resultados operativos durante el 2026.

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