La empresa de telecomunicaciones instalará 95 nuevas estaciones base celular. Actualizará la tecnología de 2G a 4G en 41 estaciones. (Foto GEC Archivo)
La empresa de telecomunicaciones instalará 95 nuevas estaciones base celular. Actualizará la tecnología de 2G a 4G en 41 estaciones. (Foto GEC Archivo)
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Redacción Gestión
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Movistar anunció que llevará internet 4G a 136 comunidades rurales del país

Se tiene previsto que el plan de inclusión digital de Movistar beneficie a comunidades en 17 regiones del país, entre las que se incluyen Amazonas, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Piura, San Martín, entre otras. La conectividad habilitará el acceso de estas comunidades a mejores oportunidades de desarrollo, como por ejemplo en educación, salud e inclusión financiera.

Los compromisos asumidos para el periodo 2026 contemplan que la empresa instalará 95 nuevas estaciones base celular. Asimismo, actualizará la tecnología de 2G a 4G en 41 estaciones, lo que quiere decir que lugares donde estaban disponibles servicios de voz ahora también contarán con acceso a internet.

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La empresa de telecomunicaciones instalará 95 nuevas estaciones base celular. Actualizará la tecnología de 2G a 4G en 41 estaciones. | Foto: Pexels
La empresa de telecomunicaciones instalará 95 nuevas estaciones base celular. Actualizará la tecnología de 2G a 4G en 41 estaciones. | Foto: Pexels
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¿En qué consiste el programa canon por Cobertura?

El programa Canon por Cobertura permite a las operadoras móviles invertir hasta el 60% del pago por el uso del espectro radioeléctrico que realizan al Estado Peruano, en el despliegue de infraestructura destinada a reducir la brecha digital en zonas rurales y de difícil acceso.

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