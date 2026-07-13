Movistar anunció que llevará internet 4G a 136 comunidades rurales del país como parte de los compromisos asumidos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dentro del programa Canon por Cobertura 2026.

Se tiene previsto que el plan de inclusión digital de Movistar beneficie a comunidades en 17 regiones del país, entre las que se incluyen Amazonas, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Piura, San Martín, entre otras. La conectividad habilitará el acceso de estas comunidades a mejores oportunidades de desarrollo, como por ejemplo en educación, salud e inclusión financiera.

Los compromisos asumidos para el periodo 2026 contemplan que la empresa instalará 95 nuevas estaciones base celular. Asimismo, actualizará la tecnología de 2G a 4G en 41 estaciones, lo que quiere decir que lugares donde estaban disponibles servicios de voz ahora también contarán con acceso a internet.

La empresa de telecomunicaciones instalará 95 nuevas estaciones base celular. Actualizará la tecnología de 2G a 4G en 41 estaciones. | Foto: Pexels

¿En qué consiste el programa canon por Cobertura?

El programa Canon por Cobertura permite a las operadoras móviles invertir hasta el 60% del pago por el uso del espectro radioeléctrico que realizan al Estado Peruano, en el despliegue de infraestructura destinada a reducir la brecha digital en zonas rurales y de difícil acceso.