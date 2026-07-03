Pese a haber recibido al menos S/ 4,052 millones por concepto de canon y regalías mineras desde 2001, el distrito de San Marcos, en la provincia de Huari, ubicado en la región Áncash, mantiene importantes brechas en infraestructura, acceso a servicios básicos y conectividad digital, según un análisis de ComexPerú.

El gremio indicó que el distrito cuenta actualmente con el segundo mayor presupuesto municipal del país, con S/ 675.4 millones, solo por detrás de Lima Metropolitana. Su presupuesto es 25 veces superior al promedio de los municipios de la provincia de Huari, una diferencia que refleja la magnitud de los recursos que ha recibido gracias a la actividad minera.

El distrito ubicado en Huari, región Ancash cuenta con el segundo mayor presupuesto municipal del país, solo detrás de Lima Metropolitana. Foto: Pexels.

No obstante, entre 2021 y 2025 ejecutó, en promedio, el 43.6% de los recursos destinados a inversión pública, lo que evidencia que disponer de mayores ingresos no garantiza mejoras sostenidas en la calidad de vida si estos no se traducen en obras y servicios.

A pesar de los años continúan las brechas

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) 2026-2040, el 12% de las viviendas aún carece de acceso a agua potable dentro del hogar y uno de cada cuatro hogares no cuenta con desagüe. Además, el distrito registra una brecha del 100% en vías vecinales pavimentadas y solo el 4% de los hogares tiene acceso a internet, muy por debajo del promedio nacional de 58.4%.

Esto ocurre pese a los grandes ingresos que recibe esta localidad por canon y regalías, recursos destinados a impulsar su desarrollo. Asimismo, el gremio advirtió que estas brechas responden, en buena parte, a limitaciones en la planificación y ejecución de las inversiones públicas que las abordan.

El reto es convertir recursos en desarrollo

Para ComexPerú, el caso de San Marcos demuestra que las transferencias provenientes de la actividad minera representan una oportunidad para impulsar el desarrollo local.

En esa línea, enfatizó que su impacto depende de la capacidad de los gobiernos subnacionales para planificar, priorizar y ejecutar proyectos de manera eficiente, a fin de convertir esos recursos en infraestructura, servicios y mejores condiciones de vida para la población.