Obligación con CESCE fue el repago de un préstamo sindicado de hasta US$1,300 millones para la nueva refinería Talara
Obligación con CESCE fue el repago de un préstamo sindicado de hasta US$1,300 millones para la nueva refinería Talara
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Redacción Gestión
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Petroperú informó que ha cumplido dentro del plazo establecido, con el pago correspondiente a su obligación financiera vinculada al crédito con garantía de CESCE, la Agencia Española de Crédito a la Exportación.

Vale recordar que la obligación más importante que asumió la empresa vinculada a dicho crédito, en el 2018, , contratado para financiar

La petrolera estatal refirió que dicho pago se realizó, en línea con los compromisos asumidos con sus acreedores y las acciones que viene desarrollando para fortalecer su posición financiera.

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La operación -subraya- se realizó conforme a las condiciones establecidas, ratificando la voluntad de la empresa de honrar sus obligaciones y mantener relaciones de confianza con las entidades financieras que respaldan sus operaciones.

Este cumplimiento -remarcó- forma parte de la, preservar la confianza de sus grupos de interés y avanzar de manera sostenida en el proceso de recuperación y fortalecimiento empresarial.

Asimismo, indicó que esto “refleja el compromiso permanente de Petroperú con una gestión responsable, transparente y alineada con los más altos estándares de gobierno corporativo”.

La Nueva Refinería Talara se financió en parte con préstamo sindicado de CESCE, de España
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Coordinación con entidades financieras

La empresa refirió que continuará trabajando de manera coordinada con las entidades financieras, autoridades competentes y demás actores vinculados a su actividad, manteniendo una gestión orientada al cumplimiento de sus obligaciones, la optimización de sus resultados y la generación de valor para el país.

“Petroperú reitera que seguirá actuando con responsabilidad financiera y disciplina corporativa, cumpliendo los compromisos asumidos y fortaleciendo las condiciones necesarias para consolidar su sostenibilidad en el largo plazo [...]”, puntualizó.

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