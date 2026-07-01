Petroperú informó que ha cumplido dentro del plazo establecido, con el pago correspondiente a su obligación financiera vinculada al crédito con garantía de CESCE, la Agencia Española de Crédito a la Exportación.

Vale recordar que la obligación más importante que asumió la empresa vinculada a dicho crédito, en el 2018, fue el repago de un préstamo sindicado de hasta US$ 1,300 millones, contratado para financiar parte del proyecto de la nueva refinería Talara.

La petrolera estatal refirió que dicho pago se realizó, en línea con los compromisos asumidos con sus acreedores y las acciones que viene desarrollando para fortalecer su posición financiera.

La operación -subraya- se realizó conforme a las condiciones establecidas, ratificando la voluntad de la empresa de honrar sus obligaciones y mantener relaciones de confianza con las entidades financieras que respaldan sus operaciones.

Este cumplimiento -remarcó- forma parte de la estrategia financiera que la compañía viene ejecutando para asegurar la continuidad de sus operaciones, preservar la confianza de sus grupos de interés y avanzar de manera sostenida en el proceso de recuperación y fortalecimiento empresarial.

Asimismo, indicó que esto “refleja el compromiso permanente de Petroperú con una gestión responsable, transparente y alineada con los más altos estándares de gobierno corporativo”.

La Nueva Refinería Talara se financió en parte con préstamo sindicado de CESCE, de España

Coordinación con entidades financieras

La empresa refirió que continuará trabajando de manera coordinada con las entidades financieras, autoridades competentes y demás actores vinculados a su actividad, manteniendo una gestión orientada al cumplimiento de sus obligaciones, la optimización de sus resultados y la generación de valor para el país.

“Petroperú reitera que seguirá actuando con responsabilidad financiera y disciplina corporativa, cumpliendo los compromisos asumidos y fortaleciendo las condiciones necesarias para consolidar su sostenibilidad en el largo plazo [...]”, puntualizó.