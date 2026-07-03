Integratel Perú-Movistar anunció la incorporación de Bruno Ignacio como nuevo Chief Financial Officer (CFO), quien asumirá el liderazgo de la estrategia financiera de la compañía con el objetivo de acompañar la transformación del negocio, la eficiencia operativa y el crecimiento rentable.

El ejecutivo cuenta con más de dos décadas de experiencia en finanzas corporativas, estrategia y transformación empresarial. A lo largo de su trayectoria ha liderado equipos regionales en industrias como gas y petróleo, empaques, cementos y consumo masivo en América Latina.

Bruno Ignacio asumió el cargo de CFO de Integratel Perú-Movistar tras desempeñarse como vicepresidente de Finanzas y Administración de Energigas. (Foto: Difusión)

Trayectoria y contexto

Antes de incorporarse a Integratel Perú-Movistar, Bruno Ignacio se desempeñó como vicepresidente de Finanzas y Administración de Energigas. Previamente fue CFO de SMI, empresa especializada en soluciones de envases. Es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y posee un MBA por INCAE Business School, además de una especialización IMBA Exchange Program en IE Business School.

Su llegada se produce en una etapa de reorganización para Integratel Perú-Movistar. En los últimos meses, la compañía inició una nueva fase de operaciones tras concretarse el cambio de control accionario y ha anunciado un plan orientado a fortalecer su posición en el mercado de telecomunicaciones.

Como parte de esa estrategia, la empresa viene impulsando iniciativas para mejorar la eficiencia operativa y modernizar su infraestructura. Recientemente, además, se adjudicó espectro para el despliegue de la red 5G y anunció que prevé destinar inversiones para desarrollar esa tecnología, con foco tanto en clientes residenciales como en el segmento empresarial.

Con la incorporación de Bruno Ignacio al área financiera, Integratel Perú-Movistar suma un nuevo integrante a su equipo ejecutivo en un periodo en el que busca consolidar su transformación operativa y ejecutar sus planes de inversión en infraestructura y conectividad.