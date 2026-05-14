Mónica Bonifaz, vicerrectora administrativa de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se refirió al nuevo esquema de pensiones de la institución, y señaló que sí habría un cambio en las escalas de pago de los estudiantes.

“La distribución de los costos de la educación varía en cierta medida , pero el cambio que se ha dado nos permite atender a mas estudiantes con un crédito más barato y distribuir las escalas regulares en un nivel de escalas similar a universidades de referencia privada asociativas”, señaló a RPP.

Tras ser consultada sobre si habría un aumento de pensiones, dijo que “sí, para algunos” y “para otros, se reduce”.

En ese marco, Bonifaz explicó que el nuevo sistema de pensiones, que entraría en vigencia el próximo año, incluye programas de becas. De esta manera, se busca ampliar la base de beneficiarios de la universidad.

“Pasamos de un sistema de escala de pensiones de 9 niveles, a uno de 8 niveles, en donde los primeros 4 niveles son becas parciales de alta subvención por parte de la universidad y los otros 4 son escalas regulares”, aclaró.

¿Por qué cambiar el sistema?

Mónica Bonifaz indicó que una de las razones de la reorganización del sistema de pensiones responde a que la universidad tiene que ampliar la base de becas.

Como se sabe, los recursos destinados para apoyar económicamente a los estudiantes a partir de financiamiento de becas del estado se ha reducido, añadió.

“Entonces, para que nosotros podamos ampliar la base de apoyo a los estudiantes necesitamos sincerar cuales van a ser los programas de becas que le van a dar cobertura. Actualmente, en las escalas vigentes un 42% de nuestros estudiantes reciben una alta subvención económica. Con el nuevo sistema, esta cifra va a ser similar o mayor”, detalló.

Conversaciones con los gremios estudiantiles

La vicerrectora manifestó que este nuevo sistema ya había sido socializado, antes de su aprobación, en el consejo universitario. Se sostuvieron diálogos con la representación estudiantil y la Fepuc.

“Definitivamente el cambio al nuevos sistema es complejo, la comunicación ha tenido ruido en el medio. Nosotros tenemos un tercio de representantes estudiantiles en nuestras asambleas y en nuestro consejo universitario”, mencionó.

Asimismo, Bonifaz contó que el día de ayer se reunieron durante la sesión del consejo universitario, y la representación estudiantil trajo una propuesta para conformar una comisión.

“Nosotros recibimos la propuesta, la conversamos, discutimos y votamos. Aprobamos la creación de una comisión asesora del consejo universitario, la cual tendría una representación de la federación de estudiantes”, detalló.