La empresa mexicana de telecomunicaciones América Móvil, matriz de Claro, acordó la adquisición del 100% de las acciones de Wow Tel S.A.C., operador peruano de internet fijo por fibra óptica, en una operación con la que busca fortalecer su presencia en el mercado de banda ancha del país. El cierre de la transacción aún está sujeto a la autorización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

La compañía informó, mediante un hecho relevante remitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que la compra será realizada por su subsidiaria América Móvil Perú S.A.C., que suscribió un acuerdo con Liberty Latin America y Narvik Capital Partners para adquirir la totalidad de las acciones de Wow. Las empresas no revelaron el monto de la operación.

“El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales, incluida la aprobación del Indecopi”, señaló América Móvil en el comunicado enviado al mercado mexicano.

Por su parte, Liberty Latin America confirmó la firma del acuerdo para vender su participación en Wow y destacó que la operación forma parte de su estrategia de administración de activos y asignación de capital.

Wow presta servicios de internet fijo mediante redes de fibra óptica y concentra buena parte de sus operaciones en ciudades ubicadas fuera de Lima. De acuerdo con información difundida por la propia empresa, supera los 500,000 clientes y tiene presencia en las 24 regiones del país, tras un acelerado proceso de expansión desde el inicio de sus operaciones en 2020.

Apuesta por la conectividad fija

La adquisición refuerza la estrategia de América Móvil en el negocio de internet fijo, un segmento que ha ganado protagonismo en el mercado peruano a medida que avanza la migración hacia redes de fibra óptica.

Wow expandió su red de fibra óptica a las 24 regiones del país y supera los 500,000 clientes, según información de la compañía. (Foto: Andina)

Según destacó la empresa en el hecho relevante, la incorporación de Wow ampliará su presencia en el mercado de banda ancha fija y fortalecerá su infraestructura de fibra, especialmente en regiones fuera de Lima, donde el operador ha concentrado gran parte de su crecimiento.

El mercado peruano también ha mostrado una rápida adopción de esta tecnología. Datos de Osiptel indican que cerca del 80% de las conexiones de internet fijo del país ya utilizan fibra óptica, una tendencia impulsada por la mayor demanda de velocidades de conexión y el despliegue de nuevas redes en distintas regiones.

Con la operación, América Móvil suma un nuevo activo a su negocio de telecomunicaciones en Perú, aunque la transacción solo podrá concretarse una vez que obtenga el visto bueno de Indecopi, entidad encargada de evaluar las condiciones de competencia de la adquisición.