El aumento de los índices de la delincuencia también ha incrementado el gasto para tomar medidas de seguridad, indica Paul Soto, gerente general de Housing, compañía administradora de condominios. “Antes solo se destinaba entre el 10% a 15% del presupuesto de gastos del condominio en las medidas de seguridad. Ahora ya se destina hasta el 25%”, subrayó.

Una primera medida es contar con un servicio de agentes de seguridad, que también pueden ejercer funciones de conserjería. Para un edificio de entre 10 a 15 pisos, se requiere contratar por lo menos a tres agentes. “Con ello se cubren las 24 horas del día. Un agente para el turno diurno, otro para el turno nocturno y el tercero cubrirá los días de descanso de los otros”, indicó Paul Soto.

Teniendo a estas tres personas contratadas en planilla, en el régimen de la micro y pequeña empresa (mype), se requeriría de un presupuesto de S/ 7,500 al mes en promedio para cubrir el abono de este personal, estimó Soto.

Otra medida usual es contar con cámaras de vigilancia, para las áreas comunes y ascensores del edificio. Con el avance de la tecnología, ahora hay cámaras con un sistema de reconocimiento facial, refiere Paul Soto. “Para adquirir diez cámaras, el monitor y la memoria, el presupuesto sería de entre S/ 15,000 y S/ 20,000”, señaló.

Por su parte la compañía Verisure ofrece un sistema de cámaras, con sensores de movimiento, alarmas y el servicio de monitoreo constante. “Además de llamar a las fuerzas de seguridad, contamos con un protocolo de actuación llamado cero visión. Se activa un humo que nubla la visibilidad del intruso y hace difícil que pueda coger algo”, indicó Cecilia Soto, gerenta de comunicaciones y marca de Verisure.

Agregó que cuentan con planes de sistema de alarma monitoreada desde los S/ 189 al mes.

Otra medida que pueden tomar los edificios es contar con un sistema de ingreso vía registro biométrico, ya sea con la huella digital o con el reconocimiento facial. “El sistema biométrico cuesta S/ 1,500 en promedio. Almacena una base de datos de entre 500 a 700 usuarios”, refirió Paul Soto.

Por otro lado, indicó que los condominios nuevos están más en riesgo de sufrir robos, pues al aún no tener mudados a todos sus residentes, muchas veces aún no están organizados ni tienen implementado todas las medidas de seguridad que se requieren.

“Los delincuentes tienen en la mira a los edificios nuevos. Pueden robar parte de los sistemas contra incendios, las válvulas de bronce y otros componentes de las áreas comunes”, apuntó Soto.