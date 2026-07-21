La contratación de personal de vigilancia e instalación de cámaras, entre las principales medidas de seguridad. Foto: GEC
La contratación de personal de vigilancia e instalación de cámaras, entre las principales medidas de seguridad. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La delincuencia es uno de los principales problemas que afrontamos los peruanos. Por ello, los residentes en un condominio toman diversas medidas de seguridad con el objetivo de reducir el riesgo de sufrir robos.

TE PUEDE INTERESAR

Condominios: ¿cómo afrontar una fiscalización de la Sunat a los ingresos del tesorero?
Áreas comunes en condominios: riesgos legales por apropiarse o modificar espacios
¿Libro de Reclamaciones en condominios? La exigencia que analiza Indecopi
Dos millones en Lima quedarían sin casa si hay terremoto: qué pasaría en condominios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.