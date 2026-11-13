La compañía de telecomunicaciones Millicom anunció esta tarde la firma de un acuerdo para adquirir Entel Perú por US$ 1,714 millones, incluidos los pasivos por arrendamientos. La operación representa un múltiplo de 5 veces el Ebitda estimado para 2026, antes de sinergias y costos de integración. ¿Qué planes tiene para Perú?

Según informó la empresa, la adquisición será financiada mediante una combinación de financiamiento local y efectivo disponible . El precio de compra se pagará en tres partes: el 65% al momento del cierre de la operación, el 10% doce meses después y el 25% restante a los dieciocho meses.

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La transacción tiene previsto concretarse a inicios de diciembre de 2026, siempre que se cumplan determinadas condiciones para su cierre . Por su parte, Entel informó que la operación requiere la aprobación previa de su Junta Extraordinaria de Accionistas. Por ello, el Directorio acordó convocar a dicha instancia para el próximo 30 de noviembre, fecha en la que se someterá a votación la aprobación de la transacción, así como la autorización para realizar los actos y celebrar los contratos necesarios para llevarla a cabo.

Asimismo, se propondrá a los accionistas la distribución de un dividendo eventual de US$ 2,100 por acción, con cargo a las utilidades acumuladas y condicionado a que se concrete la operación.

Con esta operación, Millicom busca ampliar su presencia regional a 13 mercados y avanzar en su estrategia de diversificación geográfica, con una mayor participación en economías con grado de inversión. La compañía destacó que Perú cuenta con calificaciones soberanas de grado de inversión otorgadas por Moody’s, S&P y Fitch, además de un mercado de más de 34 millones de habitantes.

La operación fue pactada por US$ 1,714 millones, incluidos los pasivos por arrendamientos, y se financiará con recursos propios y financiamiento local. Foto: Andina

¿Qué planes tiene el nuevo inversionista?

Millicom consideró que la infraestructura de red de Entel Perú, su base de clientes de pospago y sus relaciones con empresas representan una plataforma para impulsar el crecimiento del negocio.

Tras concretarse la adquisición, la compañía prevé aplicar sus capacidades operativas, su poder de negociación regional y su estrategia de asignación disciplinada de capital para mejorar la eficiencia, optimizar el capital de trabajo y fortalecer la generación de efectivo, manteniendo la calidad del servicio y la experiencia del cliente .

Asimismo, identifica oportunidades para ampliar la oferta de servicios de mayor valor dirigidos a consumidores y empresas . En ese sentido, la infraestructura de fibra óptica a la que Entel Perú accede mediante acuerdos mayoristas, junto con la experiencia de Millicom en conectividad móvil y residencial, permitiría impulsar servicios convergentes y generar ingresos recurrentes adicionales.

La empresa estima que la operación contribuirá positivamente al flujo de caja libre para el accionista durante el primer año posterior a su cierre. Además, proyectó que su nivel de apalancamiento al cierre de 2026 se mantendrá alrededor de 2.5 veces, incluyendo la adquisición.

Millicom también señaló que la transacción no afectaría negativamente las distribuciones previstas a sus accionistas y que, a largo plazo, el incremento en la generación de efectivo fortalecería su capacidad para mantenerlas.

Con la compra de Entel Perú, Millicom ampliará su presencia a 13 mercados y reforzará su estrategia de expansión en América Latina. Foto: Andina

¿Qué piensa Millicom de Perú?

En su comunicado, Millicom destacó una serie de factores que respaldan su ingreso al mercado peruano.

Entre ellos figura el tamaño del mercado, con más de 34 millones de habitantes, que representa oportunidades para los servicios de conectividad móvil, internet residencial y soluciones empresariales.

La compañía también resaltó las perspectivas económicas del país. De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de octubre de 2026, Perú registraría un crecimiento económico de 2,9% en 2027 y de 3,2% en 2028. Asimismo, su PBI nominal alcanzaría aproximadamente los US$414.000 millones en 2027.

Otro factor señalado es la calificación crediticia del país. Perú mantiene una nota soberana de Baa1 por Moody’s, BBB por Fitch y BBB- por S&P. Además, al 5 de noviembre de 2026, el diferencial de los bonos soberanos peruanos medido por el índice de J.P. Morgan se ubicaba en 121 puntos básicos, alrededor de 43% por debajo del promedio de referencia de América Latina.

En cuanto al desempeño del sector de telecomunicaciones, Millicom citó cifras de Osiptel que muestran que los ingresos por servicios móviles crecieron 5,6% en 2025, mientras que los de internet fijo aumentaron 5,8%. Las suscripciones móviles de pospago y planes control crecieron 10,1% durante el mismo periodo.

La expansión de la fibra óptica también forma parte de las oportunidades identificadas por la compañía. Según los datos incluidos en el comunicado, las conexiones de fibra crecieron aproximadamente 21% en 2025, con un avance superior al 26% fuera de Lima y Callao.

La visión de Millicom sobre su ingreso al Perú

Marcelo Benítez, CEO de Millicom, destacó el potencial del mercado peruano y señaló que la adquisición representa un nuevo capítulo en la estrategia de crecimiento de la compañía en América Latina.

El ejecutivo sostuvo que la empresa cuenta con experiencia en la integración de nuevas operaciones, la mejora de la experiencia del cliente y la obtención de resultados financieros. También indicó que buscarán replicar en Perú su estrategia denominada Double-E, basada en ofrecer la mejor experiencia al cliente con la mayor eficiencia operativa.

“ Entel Perú aporta una sólida red, clientes leales y un equipo talentoso . Juntos, vemos una gran oportunidad para invertir en conectividad, ofrecer mejores servicios y mayor valor a los consumidores y empresas peruanas, y contribuir al desarrollo digital del país”, afirmó Benítez.

El CEO agregó que la compañía mantendrá su enfoque en la ejecución disciplinada, el crecimiento rentable y la generación sostenible de flujo de caja.