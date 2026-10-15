Mall del Sur amplía su sexto nivel que reúne a Claro, Movistar, Entel y Bitel. Foto: Corporación E. Wong
Mall del Sur amplía su sexto nivel que reúne a Claro, Movistar, Entel y Bitel. Foto: Corporación E. Wong
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Redacción Gestión
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Mall del Sur continúa ejecutando su plan de expansión comercial. En el año de su décimo aniversario, el , destinada a concentrar la oferta de empresas de telefonía y telecomunicaciones. La iniciativa forma parte de las inversiones que la compañía viene desarrollando para ampliar su infraestructura y diversificar su propuesta comercial. ¿Qué empresas están presentes en este nuevo espacio?

El nuevo espacio reúne a cuatro de las principales operadoras del mercado peruano: , , y . Con esta incorporación, el establecimiento busca concentrar diferentes alternativas de servicios de telefonía y conectividad en un solo lugar, facilitando el acceso de sus visitantes a este tipo de soluciones.

La apertura representa, además, un avance en el proyecto de ampliación de los pisos quinto y sexto del centro comercial, cuyos detalles de inversión y capacidad fueron adelantados por representantes de Corporación E. Wong en julio de este año a Gestión.

Entel y Bitel completan la primera etapa de la Zona Telco. Foto: Corporación E. Wong
Entel y Bitel completan la primera etapa de la Zona Telco. Foto: Corporación E. Wong

¿Cuánto se invirtió en la ampliación?

Según lo informado en julio por Helbert Miguel, representante del área de Infraestructura de Mall del Sur, el

Para ejecutar esta iniciativa, la compañía estimó una inversión de entre S/ 4.5 millones y S/ 5 millones, destinada a habilitar los nuevos espacios comerciales.

. De esta manera, las inversiones ejecutadas por Corporación E. Wong en Mall del Sur durante el año fueron estimadas, en julio, entre S/ 7 millones y S/ 7.5 millones, considerando ambos proyectos.

En aquella oportunidad, la gerente de Infraestructura de Corporación E. Wong señaló que los nuevos niveles habían sido construidos como parte de la ampliación del establecimiento y que la infraestructura ya se encontraba terminada.

Mall del Sur inaugura su nueva zona de telecomunicaciones. Foto: Corporación E. Wong
Mall del Sur inaugura su nueva zona de telecomunicaciones. Foto: Corporación E. Wong

Zona Telco: capacidad para nuevos operadores

La incorporación de las cuatro empresas de telecomunicaciones constituye una primera etapa en la consolidación de la nueva zona comercial. Mall del Sur adelantó que próximamente se sumarán nuevos proyectos con reconocidos operadores, aunque todavía no precisó cuáles serán las siguientes incorporaciones.

Cabe recordar que, en julio, el representante del área de Infraestructura detalló que la Zona Telco había sido diseñada para , considerando ambos niveles. “En el sexto piso habrá capacidad para entre seis y siete operadores, mientras que el quinto contará con tres o cuatro espacios, aunque la apertura será gradual”, explicó entonces el ejecutivo.

El espacio también contempla la presencia de módulos especializados en la comercialización de accesorios y otros productos vinculados a la telefonía móvil, con el objetivo de complementar la oferta de las operadoras.

Claro llega al renovado sexto nivel de Mall del Sur. Foto: Corporación E. Wong
Claro llega al renovado sexto nivel de Mall del Sur. Foto: Corporación E. Wong

Nuevas marcas: ¿quienes llegan a Mall del Sur?

La expansión de Mall del Sur no se limita al segmento de telecomunicaciones. Como parte de su estrategia para renovar y diversificar su oferta, el centro comercial también viene desarrollando nuevos proyectos que permitirán incorporar marcas de distintos rubros.

Entre las próximas aperturas anunciadas figuran, y , además de otras propuestas que se sumarán progresivamente a su mezcla comercial.

Estas incorporaciones se producen en un año significativo para Mall del Sur, que cumple una década de operaciones como parte del portafolio de centros comerciales de Corporación E. Wong. Así, la compañía continúa avanzando en la ampliación de su infraestructura y en la incorporación de nuevos operadores, con el propósito de fortalecer su propuesta comercial y generar nuevos espacios para sus visitantes.

Movistar se incorpora a la nueva Zona Telco de Mall del Sur. Foto: Corporación E. Wong
Movistar se incorpora a la nueva Zona Telco de Mall del Sur. Foto: Corporación E. Wong

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