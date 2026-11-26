Credicorp anuncia una nueva etapa para Pacífico, que integrará sus negocios de Seguros y Salud bajo un modelo organizacional y una estrategia compartida.

Dicha integración permitirá conectar ambos negocios, generar sinergias y potenciar sus capacidades, según la firma.

Como parte de este proceso, Eduardo Montero, actual CEO de Pacífico Seguros, asumirá el liderazgo integral de Pacífico, teniendo bajo su responsabilidad los negocios de Seguros y Salud, incluida la gestión de prestaciones, en reemplazo de Guillermo Garrido Lecca.

Luego de 20 años de trayectoria en el grupo, Garrido Lecca culminará su etapa en Credicorp para enfocarse en nuevos retos profesionales. Su salida se hará efectiva a fines de junio de 2027.

Eduardo Montero liderará Pacífico Seguros y Pacífico Salud.

Eduardo Montero cuenta con amplia experiencia y conocimiento de la operación, que serán clave para conducir esta nueva etapa, articular las fortalezas y consolidar una sola organización, con una visión y estrategia compartida.

La integración representa un paso importante en la evolución de Pacífico y la empresa afirma que permitirá fortalecer su propuesta de valor de cara a los clientes.