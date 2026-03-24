Tras un 2025 marcado por la consolidación del crecimiento económico y una mayor demanda de servicios médicos privados, el sector salud inició el 2026 con foco en eficiencia operativa, digitalización y ampliación de infraestructura. En ese escenario, Guillermo Garrido Lecca, CEO de Pacífico Salud, comentó que el 2025 culminó con ingresos superiores a S/3.900 millones y más de 4 millones de atenciones médicas, resultados que sostienen su actual fase de expansión.

Uno de los proyectos más relevantes es la ampliación de SANNA Clínica San Borja. La inversión, cercana a US$35 millones, permitirá duplicar la capacidad del establecimiento —de 100 a 200 camas— y renovar integralmente sus áreas quirúrgicas y de diagnóstico por imágenes. El plan incluye además la expansión del centro oncológico Aliada, con nuevos pisos destinados a hospitalización especializada.

“El 2026 es el año crítico y el 2027 ya deberíamos estar operando”, señaló el líder de Pacífico Salud. Más allá del aumento de camas, el ejecutivo subraya que el valor del proyecto radica en la modernización tecnológica integral del complejo hospitalario.

Consolidación a nivel nacional

En paralelo, la compañía consolidó la expansión de Laboratorios ROE, que pasó de 18 a 37 sedes en los últimos años, incluyendo presencia en Arequipa, Cajamarca y Piura. Según explicó Garrido Lecca, esta fase permitió más que duplicar la capacidad instalada, y ahora el foco está puesto en fortalecer la experiencia del usuario y la integración digital de resultados médicos. Así, ha logrado llegar a nuevos segmentos y ampliar el mercado.

Digitalización como ventaja competitiva

La estrategia tecnológica también avanzó en telemedicina. El servicio Tsana cerró el 2025 con 100.000 suscripciones activas y más de 1.100 atenciones mensuales. Para la compañía, cerca del 50% de las atenciones ambulatorias podrían resolverse de manera virtual, reduciendo tiempos y costos operativos sin reemplazar la consulta presencial cuando esta es necesaria.

Además, la empresa viene incorporando herramientas de inteligencia artificial en procesos diagnósticos y administrativos. El objetivo, precisó el CEO, es complementar la labor médica y mejorar la eficiencia, permitiendo una interacción más fluida entre paciente y profesional de salud. “Eso permite, también, tener mejores recomendaciones para un tratamiento farmacológico adecuado”, sostuvo.

Descentralización y nuevos segmentos

De cara al 2026, Pacífico Salud evalúa nuevas ubicaciones en provincias y avanza en proyectos orientados a segmentos tradicionalmente menos atendidos por el sector privado. Entre ellos destaca un piloto de centros médicos de bajo costo en Lima Norte, diseñado para población sin seguro privado. La iniciativa ya entró en fase de escalamiento.

En el ámbito asegurador, la compañía fortaleció su presencia en segmentos medios, a través de seguros indemnizatorios y coberturas ambulatorias de menor costo. Durante el 2025 sumó cerca de 100.000 nuevas pólizas indemnizatorias. Según el ejecutivo, estos productos buscan complementar la cobertura pública y reducir el gasto de bolsillo de las familias.

En esa línea, la compañía evalúa nuevas alianzas comerciales para ampliar su alcance. “Estamos viendo un par más. Una podría ser bastante más masiva, con una empresa de servicios públicos, donde podemos guiar a una parte importante de la población y avanzar en ese sentido. Podría ser una cantidad interesante, de casi medio millón de personas a las que podríamos darle cobertura inicialmente”, adelantó Garrido Lecca. Asimismo, destacó el trabajo con empresas del grupo Credicorp. Con Yape, por ejemplo, la firma ofrece un seguro indemnizatorio hospitalario, complementado por atenciones de telemedicina a través de Tsana por S/9,90 mensuales.

Con esta combinación de infraestructura, digitalización y expansión hacia nuevos públicos, Pacífico Salud proyecta alcanzar a 12 millones de peruanos accedan a salud de calidad hacia el 2027, en un entorno donde la eficiencia operativa y la descentralización comienzan a redefinir el mercado privado de salud.

Sostenibilidad: lucha contra la anemia infantil

En paralelo a su expansión operativa, Pacífico Salud impulsa el programa de sostenibilidad “Tan Fuertes Como El Hierro”, enfocado en la prevención y reducción de la anemia infantil, uno de los principales problemas de salud pública en el país. Según el Ministerio de Salud (MINSA) y la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2025), en el primer semestre de 2025 la anemia en niños de 6 a 35 meses alcanzó el 45,3% a nivel nacional.

La iniciativa, creada en 2019, busca reducir la prevalencia de anemia en niños de 3 a 5 años mediante diagnóstico temprano, suplementación con hierro y acompañamiento médico —incluyendo telemedicina para seguimiento remoto—, además de talleres educativos dirigidos a familias y docentes sobre alimentación saludable.

Desde su lanzamiento, el programa ha beneficiado a más de 70.000 niños y sus familias, con más de 40.000 despistajes realizados y una tasa de recuperación cercana al 70% en menores detectados con anemia en colegios públicos de inicial. Asimismo, ha capacitado a más de 30.000 familias y desarrollado campañas de sensibilización que alcanzaron a 10 millones de peruanos.

El programa se desarrolla en alianza con organizaciones públicas y privadas como Alicorp, Asociación Unacem, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Cálidda y PlazaVea, con el objetivo de ampliar su alcance en ollas comunes, comedores populares y comunidades vulnerables.

Para 2026, la meta es beneficiar directamente a 50.000 niños en un solo año y continuar descentralizando las intervenciones integrales en provincias.

En un mercado marcado por la presión por eficiencia y mayor adopción tecnológica, la compañía apuesta por integrar infraestructura física y soluciones digitales como ejes de crecimiento sostenible.

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