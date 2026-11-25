Durante el segundo y primer trimestre del año el avance interanual fue de 74% y 44.9%, respectivamente, y en el último trimestre del 2025, de 65.8%.

De las 20 empresas analizadas por las casas de bolsa, el 95% cumplió o superó lo estimado en ingresos en el periodo julio-septiembre del 2026; el 70%, lo esperado en ebitda; y el 55%, lo mismo en cuanto a la utilidad neta.

Las compañías que superaron lo proyectado en utilidad fueron Cerro Verde, Southern, Orygen, Engie y Pacasmayo. En cambio, quedaron por debajo de lo previsto, entre otras, Unacem, Nexa, IFS, InRetail y Aenza. El Niño es el principal riesgo, aunque la demanda interna se mantiene firme, asegura la Bolsa de Lima.

Amenaza

Según la plaza local, los analistas observan que la demanda interna sigue impulsada por la inversión privada, la autoconstrucción y el consumo, pero señalan a El Niño como la mayor amenaza por su efecto en costos y demanda (ventas de empresas).

“(Por El Niño) puede haber trabas en la cadena de suministros y escasear algunos productos. También podría haber un mayor costo de energía. Eso puede de alguna manera incrementar el costo de operación de algunas compañías. Por ejemplo, en el caso de Unacem, el aumento de los costos de energía (ya) le pegó un poco a sus márgenes”, señaló Jorge Ramos, director de mercados de capitales y relación con inversionistas de Fibra Prime. Asimismo, refirió que podrían darse menores ventas por falta de insumos.

En tal sentido, consideró que este trimestre y mientras dure la perturbación climática el crecimiento de las utilidades de las compañías del Índice Selectivo sería menor al de trimestres anteriores. Detalló que los sectores que serían más afectados en los próximos meses serían consumo, construcción (por el mayor costo de la energía) y bancos.

Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB, señaló que el sector construcción puede enfrentar menor demanda en corto plazo al darse prioridad al consumo de bienes de primera necesidad y por el potencial retraso en inversiones, pero podría tener mayor demanda a mediano plazo por obras de reconstrucción.

“(En el sector financiero) el crecimiento de créditos también puede verse afectado por mayor cautela de las entidades financieras. Y, en el sector eléctrico, las generadoras pueden enfrentar costos más altos por el mayor costo de energía (por ausencia de lluvias), sobre todo las compradoras netas en el mercado spot”, añadió.

Por El Niño puede haber trabas en la cadena de suministros y escasear algunos productos | Foto: Andina





Minería

Durante el tercer trimestre del año, en minería los resultados fueron mixtos frente al consenso, con crecimiento interanual impulsado por los precios del cobre, plata, zinc y estaño, pese a menores leyes y volúmenes, según la bolsa local.

Cerro Verde y Southern superaron las estimaciones, mientras Minsur se mantuvo en línea. En tanto, Buenaventura registró un ebitda por debajo de lo esperado y Nexa fue afectada por un ajuste contable.

Volcan incrementó, a su vez, su ebitda un 52% interanual, apoyado por mayores precios y la incorporación de Romina. Hacia adelante, la evolución de costos y producción será clave, asevera la bolsa.

Financiero

El sector financiero mantuvo sólida rentabilidad y crecimiento crediticio, aunque con mayores provisiones preventivas ante El Niño. Credicorp registró un ROE de 19.9%, impulsado por mayores préstamos y Yape. Sin embargo, IFS quedó por debajo de las expectativas de utilidad por mayores provisiones, pese a mejores márgenes y un mayor aporte de seguros.

Por su parte, BBVA Perú alcanzó un ROE de 16.9% con menor morosidad. El Fenómeno de El Niño representa un riesgo latente sobre el costo de riesgo (provisiones), indica la plaza limeña.

Consumo

En consumo, Alicorp creció impulsado por sus adquisiciones, mientras InRetail avanzó sólidamente en food retail y pharma, y Auna elevó ingresos. Se espera que el crecimiento continúe, con atención en la evolución de márgenes, señala la bolsa.

Las compañías que superaron lo proyectado en utilidad fueron Cerro Verde, Southern, Orygen, Engie y Pacasmayo.

Energía y construcción

Durante el tercer trimestre, el sector energía reportó resultados favorables frente al consenso, aunque con dinámicas diferenciadas: Engie y Orygen aprovecharon los mayores precios del mercado spot y superaron expectativas en ebitda y utilidad neta, mientras Pluz se benefició de mayores ventas físicas y menores costos de compra, resume la bolsa limeña.

En construcción, Pacasmayo destacó por mayores despachos y márgenes, mientras que Ferreycorp se mantuvo en línea, con mejores márgenes. Asimismo, Unacem elevó sus ventas, aunque con márgenes presionados por el costo de la energía; y Aceros Arequipa y Aenza continuaron bajo presión en márgenes, por mayores fletes y por costos de energía, respectivamente.

Las empresas líderes de la Bolsa de Lima que más ganaron en el tercer trimestre del 2026 fueron Southern Copper (S/ 6,186 millones), Cerro Verde (S/ 2,087 millones), Credicorp (S/ 1,929 millones), Minsur (S/ 985 millones) y Buenaventura (S/ 841 millones). Sus CEO son Leonardo Contreras, Tomás Gonzales, Gianfranco Ferrari, Juan Luis Kruger y Leandro García, respectivamente.