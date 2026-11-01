Julio Velarde ha recibido varios reconocimientos internacionales en el pasado reciente. (Fotos: Joel Alonzo/GEC)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Recientemente, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), alcanzó la máxima calificación en el informe de Banqueros Centrales 2026 que publica la revista Global Finance.

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