Acciones. Las de Southern y Buenaventura caen más de 6%. (Foto: AFP)
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Omar Manrique
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las dudas en torno a si las fuertes inversiones en infraestructura de IA que realizan las grandes empresas tecnológicas de EE.UU. se traducirán en rentabilidad futura se acrecientan y arrastran no solo a Wall Street sino a casi todos los mercados, incluido el local.

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