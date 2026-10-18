Sin embargo, las acciones que destacan por su rentabilidad y solidez financiera no necesariamente son las más accesibles para los inversionistas.

Un reporte de estrategia andina de Renta4 SAB, que analiza 41 acciones de los tres mercados, asigna a Perú un puntaje fundamental de 3.74 sobre 5, por encima de Chile (3.08) y Colombia (2.56). La ventaja se extiende a sectores como finanzas, minería, consumo, retail, cemento y construcción, y servicios públicos.

Pero el mercado ya acumula un avance importante. El índice MSCI Nuam Peru Select registra una subida cercana al 36% en dólares durante 2026, por lo que la firma considera que los retornos del próximo año dependerán menos de una valorización generalizada de las acciones y más de la capacidad de las empresas para aumentar sus utilidades.

¿Qué acciones destacan?

Entre las empresas peruanas con mejores fundamentos y que cumplen los criterios de liquidez, el reporte destaca a Credicorp, IFS e InRetail.

Así, la casa de bolsa propone una canasta regional integrada por Credicorp, IFS, InRetail, Andina-B, Santander Chile, Banco de Chile, BCI y Falabella.

Estas compañías presentan un retorno sobre el patrimonio (ROE) mediano estimado de 18.7% para 2026, frente al 10.3% del universo invertible analizado. Pese a esa diferencia, ambos grupos cotizan a un promedio de 13.1 veces sus utilidades, según Renta4. La estrategia busca priorizar empresas cuya rentabilidad esté respaldada por resultados y no dependa exclusivamente de expectativas futuras.

El obstáculo

El principal obstáculo aparece al evaluar la facilidad para negociar los títulos. De las 14 acciones peruanas estudiadas, solo cuatro superan los filtros de Renta4: un volumen negociado diario mínimo de US$ 1 millón y un capital flotante de al menos 15%.

Volcan, Minsur y Cerro Verde, que ocupan los primeros lugares del ranking fundamental peruano, no cumplen estos requisitos.

La menor liquidez también se refleja en los precios. Las acciones que no superan el filtro cotizan a una mediana de 10.1 veces las utilidades estimadas para 2026, frente a 13.6 veces en las acciones líquidas. Renta4 calcula que esta diferencia representa una prima de iliquidez cercana a 1.6 puntos porcentuales de retorno esperado anual.

En este grupo, la firma menciona a Ferreycorp, UNACEM y Alicorp como posibles alternativas para inversionistas de largo plazo. No obstante, advierte que deben considerar las dificultades para ejecutar operaciones y salir de una posición, especialmente cuando el volumen negociado es reducido.

El desafío para el inversionista será identificar empresas con utilidades sostenibles y valorizaciones razonables, sin pasar por alto la liquidez necesaria para comprar y vender sus acciones.