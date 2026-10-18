Renta4 SAB considera que los retornos del próximo año dependerán menos de una valorización generalizada de las acciones.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La bolsa peruana llega a 2027 con fundamentos corporativos superiores a los de sus pares de Chile y Colombia.

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