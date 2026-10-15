Perú llegaría al 2027 con una ventaja frente a otros mercados bursátiles de la región andina. La rentabilidad de sus empresas, el dinamismo de la inversión privada y el ciclo favorable de los metales favorecerían este resultado; sin embargo, el avance registrado por la bolsa y las restricciones de liquidez en varias acciones obligarán a los inversionistas a ser más selectivos.

De acuerdo con el último reporte de Renta4 SAB, en dónde se evaluaron 41 acciones de Perú, Chile y Colombia, nuestro país obtuvo un puntaje de 3.74 sobre 5, por encima de Chile (3.08) y Colombia (2.56).

La ventaja peruana también se observa en distintos sectores, como finanzas, retail, consumo masivo, minería, cemento y construcción y servicios públicos. Según el análisis, las compañías locales presentan mejores fundamentos que sus pares de los otros dos países, en parte por sus mayores niveles de rentabilidad.

“El mercado peruano llega a 2027 con fundamentos sólidos, pero también después de una valorización importante durante el 2026. En este nuevo escenario, la generación de retornos dependerá menos de una expansión generalizada de múltiplos y más de identificar compañías con rentabilidad sostenible, balances sólidos y capacidad de seguir creciendo por encima de su costo de capital”, señaló César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB.

¿Qué impulsará a la Bolsa peruana en el 2027?

Uno de los principales soportes será la evolución de la economía local. La inversión privada creció 17.6% en términos reales en el segundo trimestre del 2026, su mayor ritmo desde el 2021, mientras que el consenso de mercado proyecta un crecimiento del PBI de 3.3% para el 2027, por encima de Chile y Colombia.

El precio del cobre también juega a favor. El metal cerró septiembre en US$ 14,410 por tonelada y Renta4 estima, en su escenario base, que alcanzará los US$ 14,500 durante el próximo año. Esta proyección se ubica alrededor de 12% por encima del consenso del mercado, señaló César Huiman.

No obstante, el avance de las acciones limita el margen para nuevas ganancias generalizadas. El índice MSCI Nuam Peru Select acumula una subida cercana al 36% en dólares durante el 2026. A ello se suma que el riesgo país peruano se ubicó en 106 puntos básicos, cerca de mínimos históricos, lo que reduce el espacio para que una nueva caída de este indicador impulse las valorizaciones.

En ese contexto, el crecimiento de las utilidades empresariales será determinante para sostener el desempeño bursátil, sostuvo el experto.

Las acciones peruanas que destacan

Dentro del mercado local, el reporte destaca a Credicorp, IFS e InRetail entre las compañías líquidas con mejores fundamentos. En el sector financiero, IFS sobresale por presentar un potencial de aproximadamente 73% hasta alcanzar su precio/valor en libros justificado, detalló la firma.

“Perú sigue destacando frente a Chile y Colombia por la calidad de sus fundamentos corporativos. Sin embargo, la selección será cada vez más importante, especialmente porque muchas de las compañías con mejores indicadores presentan restricciones de liquidez. La oportunidad está en encontrar calidad que pueda comprarse a una valorización razonable”, agregó César Huiman.

No obstante, el reporte advierte que algunas de las compañías con mejores indicadores enfrentan restricciones de liquidez. De las 14 acciones peruanas evaluadas, solo cuatro cumplen los requisitos de la firma, que incluyen negociar al menos US$ 1 millón diario y mantener un porcentaje mínimo de acciones disponibles para negociación de 15%.

Esta limitación puede dificultar la compra y venta de acciones, especialmente para inversionistas institucionales que necesitan operar con montos elevados.

Por otro lado, la firma indicó que, para un inversionista de largo plazo, compañías como Ferreycorp, Unacem o Alicorp pueden representar oportunidades atractivas bajo esta lógica, aunque el propio reporte advierte que la ejecución de las posiciones y la capacidad de salida deben ser consideradas cuidadosamente.

Principales riesgos para el 2027

El análisis también identifica factores que podrían moderar el desempeño del mercado peruano durante el próximo año.

Entre los principales riesgos se encuentran una prolongación de las tensiones en Medio Oriente y de las restricciones en el Estrecho de Ormuz, una Reserva Federal más restrictiva de lo previsto y una eventual corrección del precio del cobre. “

Este último factor sería especialmente relevante para Perú, dado que el ciclo de los metales ha contribuido significativamente al buen desempeño de las compañías mineras y a las revisiones positivas de utilidades, anota Huiman.

El estudio concluye que el mercado peruano conserva la combinación más atractiva de rentabilidad, valuación y calidad corporativa dentro de la región andina, aunque después del fuerte desempeño registrado en el 2026, el próximo tramo del mercado dependerá principalmente de la capacidad de las empresas para generar utilidades y retornos superiores a su costo de capital.